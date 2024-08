Olimpíadas: juiz é afastado após foto com surfista australiano que pode enfrentar Medina em Paris

A Associação Internacional de Surfe (ISA, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira (31) a suspensão do juiz australiano Benjamin Lowe da Olimpíada de Paris-2024 após uma foto em que ele abraça um dos candidatos ao título no Taiti circular online esta semana.

Ethan Ewing, também australiano, pode enfrentar Gabriel Medina ou João "Chumbinho" Chianca em uma eventual semifinal da competição realizada em Teahupo'o.

No comunicado divulgado, a ISA diz que removeu Lowe do painel de jurados pelo restante da competição para "proteger a integridade e a justiça da competição em andamento". Bede Durbidge, técnico da seleção australiana, também apareceu na foto.

"A ISA está ciente de uma foto circulando nas redes sociais em que um dos juízes de surfe da Olimpíada, australiano, é visto interagindo socialmente com um atleta australiano e seu treinador. É inapropriado para um juiz interagir dessa forma com um atleta e sua equipe", informou a entidade, em comunicado.

"Para proteger a integridade e a justiça da competição em andamento, e em acordo com o Código de Conduta da ISA e o Código de Ética do Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Executivo da ISA decidiu remover o juiz do painel de julgamento da competição Essa decisão não está relacionada à performance do juiz na Olimpíada."