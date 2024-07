Olimpíadas: Pepê Gonçalves vai usar capacete em homenagem a Ayrton Senna na prova de canoagem

O canoísta Pepê Gonçalves revelou, nesta segunda-feira (22), que vai homenagear Ayrton Senna, morto em 1994, com uma pintura alusiva ao piloto de Fórmula 1 em seu capacete. O brasileiro vai disputar as provas de C1, K1 e caiaque cross.

A homenagem vai servir como inspiração para Pepê que tem no piloto tricampeão de Fórmula 1, um grande ídolo no esporte.

Em sua terceira participação olímpica, ele chega para repetir a homenagem feita durante a Olimpíada de Tóquio-2020 (disputada em 2021).

"Sou fã demais do Senna. Tenho uma tatuagem dele no braço e me identifico muito com seus princípios, com seu coração e seu patriotismo. Fiz homenagem a ele em Tóquio e fico feliz em poder homenageá-lo aqui em Paris. Agora ainda é mais especial pelos 30 anos de seu legado."