JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas: tenista Coco Gauff é escolhida para ser porta-bandeira dos EUA ao lado de LeBron James A atleta de 20 anos é a atual número dois do mundo e campeã do último US Open; Gauff será a primeira tenista americana a ser porta-bandeira numa Olimpíada

A tenista Coco Gauff foi escolhida para ser porta-bandeira dos Estados Unidos ao lado do astro LeBron James, da NBA, na cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris-2024, na sexta-feira (26).

A atleta de 20 anos é a atual número dois do mundo e campeã do último US Open, disputado no ano passado.

"Nunca pensei, em um milhão de anos, que teria a honra de carregar a bandeira americana da equipe dos EUA na cerimônia de abertura", celebrou a tenista.

"Eu não poderia estar mais orgulhosa por liderar meus companheiros de equipe com LeBron enquanto mostramos nossa dedicação e paixão no maior palco que existe - em um momento onde podemos reunir atletas e fãs de todo o mundo."

Gauff será a primeira tenista americana a ser porta-bandeira numa Olimpíada. Ela disputará os Jogos Olímpicos pela primeira vez. Conhecida pela carreira precoce, a jovem americana poderia ter competido em Tóquio, em 2021, mas acabou sendo cortada de última hora porque testara positivo para a covid-19.

Na sexta-feira, ela formará dupla com LeBron, veterano dono de três medalhas olímpicas, sendo duas de ouro, em Londres-2012 e Pequim-2008.

Prestes a disputar sua quarta Olimpíada da carreira, o astro se tornará o terceiro jogador de basquete a carregar a bandeira dos EUA na abertura, sendo o primeiro homem. Antes dele, Dawn Staley cumpriu a missão em Atenas-2004 e Sue Bird, em Tóquio.

Coco Gauff, que venceu seu primeiro Grand Slam na temporada passada, ao erguer o troféu do US Open, vai competir tanto na chave de simples quanto nas duplas em Paris-2024. O sorteio das chaves está marcado para quinta-feira. E as primeiras partidas serão disputadas no sábado.

