Olinda assina permissão de uso Grito da República ao América-PE e garante acesso gratuito

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A Prefeitura de Olinda assinou, nesta sexta-feira (28), a permissão de uso do Estádio Grito da República ao América Futebol Clube de Pernambuco. Com o acordo, o clube tradicional do futebol pernambucano volta a ter a cidade como parte de sua trajetória e poderá utilizar o estádio para suas atividades esportivas.

A parceria também abre a possibilidade de Olinda voltar a receber partidas oficiais no Grito da República, o que deve movimentar o calendário esportivo do município e aproximar a população do futebol. Entre as contrapartidas previstas está a entrada gratuita de alunos da rede pública de Olinda nos jogos realizados no estádio.

Para o prefeito em exercício de Olinda, Chiquinho, a iniciativa tem um significado que vai além do futebol. O gestor destacou a importância que o esporte teve em sua própria trajetória e defendeu o papel da modalidade na formação de crianças e jovens.

“Quem conhece a minha história sabe que o futebol faz parte de quem eu sou. Foi através dele que sonhei, conquistei oportunidades e aprendi lições que carrego até hoje na minha vida”, afirmou Chiquinho.

Segundo a Prefeitura, a parceria pretende ampliar o contato da juventude olindense com o esporte e criar novas oportunidades por meio do futebol. A expectativa é que o estádio também seja utilizado como espaço de convivência, formação e incentivo à prática esportiva.

“Os alunos da nossa rede pública terão acesso gratuito aos jogos. Nossa cidade volta a ter um clube jogando em casa, movimentando o esporte e, acima de tudo, aproximando nossas crianças e jovens do futebol”, acrescentou Chiquinho.

Centenário, o América-PE é um dos clubes tradicionais do futebol pernambucano e passa a construir uma nova etapa de sua história em Olinda. A utilização do Grito da República poderá contribuir para a realização de partidas oficiais e para o fortalecimento das atividades esportivas na cidade.

A intenção do município é que o estádio volte a ocupar um papel de destaque no futebol local, recebendo partidas e ações que envolvam a comunidade e estimulem a participação de novos talentos.

“Que o Grito da República seja palco de muitos jogos, sonhos e novas histórias. Seja bem-vindo a Olinda, América!”, concluiu o prefeito em exercício.

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