Olinda faz últimos ajustes para 1ª Maratona Internacional FMO

A- A+

Olinda será sede da primeira Maratona Internacional da FMO. O evento acontece neste domingo (18), com largada às 4h da manhã, na Praça Duque de Caxias, em Casa Caiada. Estão inscritos dois mil corredores de vários lugares do mundo, que participarão de provas de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Nesta segunda-feira (12), a Prefeitura e outros órgãos se reuniram para debater os últimos ajustes para a disputa.

O encontro contou com as presenças da Polícia Militar, Faculdade de Medicina de Olinda, organização da Maratona, além de representantes da Saúde, Esportes, Mobilidade Urbana e Serviços Públicos do município. Detalhes sobre o evento foram discutidos na Secretaria de Mobilidade Urbana, no Varadouro.

A disputa principal, de 42 quilômetros, terá trajeto a partir da Duque de Caxias, seguirá até o Forte de Pau Amarelo, em Paulista. De lá, os corredores voltarão, cruzarão Olinda e vão até o Marco Zero do Recife, e novamente retornarão para o ponto de partida, em Casa Caiada.

ESTRUTURA DA PROVA

Ficou definido que terão oito banheiros para os competidores, iluminação e limpeza reforçada no trajeto (antes, durante e depois). Já o trânsito sofrerá bloqueio das 0h às 12h, em pontos na Rua Eduardo de Morais e 12 de Março. Por isso, Olinda não receberá, excepcionalmente neste domingo (18), a tradicional ciclofaixa para os ciclistas. A Secretaria de Mobilidade Urbana vai disponibilizar sete batedores e 15 agentes de trânsito.

De segurança, equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal estarão posicionadas nos principais pontos de concentração da corrida. Também haverá cuidado com a saúde, com três ambulâncias, disponíveis para possíveis emergências e aferimento de pressão dos corredores. Para recepcionar os competidores no fim da prova, uma orquestra de frevo estará no ponto de largada/chegada.

MARATONA

Além da largada às 4h para os competidores de 42 quilômetros, as provas de 5, 10 e 21km têm início às 5h. As inscrições estão encerradas, e há nomes confirmados do Quênia, Suíça, China, entre outros países. A primeira Maratona FMO tem realização técnica da Associação dos Corredores de Pernambuco (ACOPE).

Os cinco primeiros colocados de cada prova receberão premiação em dinheiro, com valor máximo de R$ 8 mil para o campeão dos 42 quilômetros.

Veja também

Santa Cruz Chiquinho volta a ser utilizado no Santa Cruz, mas técnico nega influência da torcida: "Não ligo"