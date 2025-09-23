A- A+

Crianças Olinda realiza maratoninha para celebrar o Dia das Crianças Evento vai reunir meninos e meninas de 3 a 12 anos em Casa Caiada

Olinda vai celebrar o Dia das Crianças com a realização da Maratoninha 2025, no dia 12 de outubro, às 7h, na praça do antigo quartel, em Casa Caiada. A iniciativa é voltada para meninos e meninas de 3 a 12 anos e terá vagas limitadas para 450 participantes.

Inscrições

As inscrições já estão disponíveis de forma presencial no Espaço de Lazer do Caenga, em Águas Compridas, e na Vila Olímpica, em Rio Doce. Também há a opção online, pelo endereço: https://online.olinda.pe.gov.br/site/maratoninhaolindense/

Modalidades

A corrida será dividida em três categorias:

3 a 5 anos: percurso de 100 metros;

6 a 8 anos: percurso de 200 metros;

9 a 12 anos: percurso de 400 metros.

Cada modalidade contará com 150 vagas, totalizando 450 corredores.

Além da prática esportiva, o evento terá caráter social. Cada inscrito deverá doar 1 kg de alimento não perecível ou um pacote de leite, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

Retirada dos kits

Os kits da corrida poderão ser retirados nos dias 8, 9 e 10 de outubro, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia de Olinda, localizada na Avenida Liberdade, 68, no Carmo.

Serviço

Evento: Maratoninha Olinda 2025

Data: 12 de outubro de 2025

Horário: 7h

Local: Praça do antigo quartel, Casa Caiada, Olinda

Inscrições: Espaço de Lazer do Caenga, Vila Olímpica de Rio Doce ou online no endereço: https://online.olinda.pe.gov.br/site/maratoninhaolindense/

Retirada dos kits: 8, 9 e 10 de outubro, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia de Olinda. Av. Liberdade, 68, Carmo

Participação: Meninos e meninas de 3 a 12 anos

Doação: 1 kg de alimento não perecível ou 1 pacote de leite

Com informações da assessoria

Veja também