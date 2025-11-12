Qua, 12 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta12/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Inclusão

Olinda realiza Verão Esportivo 2025 com 14 dias de atividades gratuitas na Praia do Quartel

Evento começa em 18 de novembro e oferece oficinas, torneios e recreações voltadas a todas as idades

Reportar Erro
A ação tem como objetivo ampliar o acesso ao esporte e fortalecer vínculos comunitáriosA ação tem como objetivo ampliar o acesso ao esporte e fortalecer vínculos comunitários - Foto: Divulgação/Assessoria Prefeitura de Olinda

A cidade de Olinda recebe, entre 18 de novembro e 5 de dezembro, o Verão Esportivo de Pernambuco 2025, na Praia do Quartel, em Casa Caiada. Durante 14 dias consecutivos, o projeto vai oferecer atividades gratuitas voltadas ao esporte, lazer e convivência comunitária.

Leia também

• Festival Integração reúne 200 jovens no Recife em torneio de futsal do Sesc e Manoel Tobias

• Atletas pernambucanos conquistam sete medalhas nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens 2025

Incentivo à prática esportiva e à inclusão social

A ação tem como objetivo ampliar o acesso ao esporte e fortalecer vínculos comunitários, com oficinas e torneios que estimulam hábitos saudáveis. Entre as modalidades estão beach soccer, futevôlei, vôlei de praia, hand beach, basquete, beach tennis e jogos populares.

A expectativa é atender diretamente mais de 5 mil participantes e alcançar cerca de 10 mil pessoas entre familiares, visitantes e a comunidade local.

Estrutura e organização do evento

A arena esportiva contará com equipe técnica, profissionais de educação física, apoio médico e transporte para escolas parceiras. O projeto é realizado pelo Ministério do Esporte, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, com patrocínio master do Nubank e apoio da Prefeitura de Olinda, Jaçã, Lacil e Governo de Pernambuco.

Serviço
Verão Esportivo de Pernambuco 2025
Data: 18 de novembro a 5 de dezembro
Local: Praia do Quartel - Casa Caiada, Olinda
Entrada: Gratuita

Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter