Inclusão Olinda realiza Verão Esportivo 2025 com 14 dias de atividades gratuitas na Praia do Quartel Evento começa em 18 de novembro e oferece oficinas, torneios e recreações voltadas a todas as idades

A cidade de Olinda recebe, entre 18 de novembro e 5 de dezembro, o Verão Esportivo de Pernambuco 2025, na Praia do Quartel, em Casa Caiada. Durante 14 dias consecutivos, o projeto vai oferecer atividades gratuitas voltadas ao esporte, lazer e convivência comunitária.

Incentivo à prática esportiva e à inclusão social

A ação tem como objetivo ampliar o acesso ao esporte e fortalecer vínculos comunitários, com oficinas e torneios que estimulam hábitos saudáveis. Entre as modalidades estão beach soccer, futevôlei, vôlei de praia, hand beach, basquete, beach tennis e jogos populares.

A expectativa é atender diretamente mais de 5 mil participantes e alcançar cerca de 10 mil pessoas entre familiares, visitantes e a comunidade local.

Estrutura e organização do evento

A arena esportiva contará com equipe técnica, profissionais de educação física, apoio médico e transporte para escolas parceiras. O projeto é realizado pelo Ministério do Esporte, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, com patrocínio master do Nubank e apoio da Prefeitura de Olinda, Jaçã, Lacil e Governo de Pernambuco.

Serviço

Verão Esportivo de Pernambuco 2025

Data: 18 de novembro a 5 de dezembro

Local: Praia do Quartel - Casa Caiada, Olinda

Entrada: Gratuita

Com informações da assessoria

