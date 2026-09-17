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PERNAMBUCO Olinda recebe etapa do maior circuito de surfe de base do Brasil neste fim de semana Segunda etapa do Surf Kids Geração Futuro será realizada na Praia do Bairro Novo entre sexta-feira (18) e domingo (20)

Jovens surfistas de oito estados brasileiros participam, neste final de semana, entre sexta-feira (18) e domingo (20), da segunda etapa do Local Waves apresenta Surf Kids – Geração Futuro Ano XII, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

A competição será realizada no pico do Zé Pequeno, na Praia do Bairro Novo, e contará ainda, nesta quinta-feira (17), com uma aula de demonstração de surfe para pessoas com deficiência (PCDs).

Atletas do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Paraíba, São Paulo e Paraná disputam o ranking nacional em dez categorias, sendo cinco masculinas e cinco femininas.

As divisões, que reúnem jovens competidores de diferentes estados, são distribuídas em: Sub-06, Sub-08, Sub-10, Sub-12 e Sub-14.

Os líderes de cada categoria chegam à etapa de Olinda com 1 mil pontos conquistados na primeira fase do circuito, realizada nos dias 16 e 17 de maio, na Praia do Borete.

Entre os nomes que ocupam a liderança estão Ayla Oliveira (RS), João do Fusca (AL), Maya Mingareli (PB), Ryan Eliesio (CE), Maria Julia Lopes (AL), Samuel Oliveira (RN), Marceline Victoria (RN), Gabriel Medeiros (PE), Kaila Brotherhood (PE) e Luiz Henrique.

Entre os destaques da primeira etapa está o potiguar Samuel Oliveira, que chegou a três finais durante a competição realizada em maio.

O atleta está entre os surfistas que chegam à segunda etapa em busca de manter a liderança do ranking e avançar na disputa pelo título do circuito.

Destaques pernambucanos

Pernambuco também terá representantes na disputa pelo título estadual e, de acordo com Luizito Almeida, vice-presidente da Federação Pernambucana de Surf (FEPESurf) e responsável pelas categorias de base da entidade, o circuito proporciona oportunidades para atletas do Estado e de outras regiões do país.

Entre as meninas, Almeida cita Mel Duarte, Kaila Brotherhood e Emily Nicoly como nomes a serem acompanhados na competição.

Segundo ele, Kaila vem participando do projeto Talentos Feminino, da Confederação Brasileira de Surf, enquanto Mel é apontada como uma das jovens atletas com potencial de desenvolvimento na modalidade.

No masculino, os pernambucanos destacados pelo dirigente são Miguel Gomes, Gabriel Medeiros, Leonaldo Matheus, Nicolas Coutinho, Felipe Almeida e Heitor Gomes.

Os atletas disputam as categorias de base durante a etapa que será realizada na Praia do Bairro Novo.

Surfe inclusivo

Além da competição, a programação contará com uma atividade voltada à inclusão nesta quinta-feira (18), que será realizada uma aula de demonstração de surfe para PCDs, por meio do projeto Escola de Surf Mar de Cores, desenvolvido pela FEPESurf.

A iniciativa utiliza ferramentas terapêuticas e educacionais para promover a inclusão e o desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro autista por meio do surfe.

Uma aula inclusiva de surfe na praia. | Foto: Alexandre Gondim/Blog do Surfe

A proposta envolve o estímulo às habilidades motoras, à integração social, à autoestima, à autonomia e à regulação emocional, além do contato com a natureza e da prática de hábitos saudáveis.

A competição terá início nesta sexta-feira (18), enquanto as finais estão previstas para o sábado (19).

O evento é organizado por Luiz “Lula” Henrique, pela FEPESurf e pela Associação de Surf Olindense (ASO), com apoio de Uninassau, Arrisca, Surfguru, Blog do Surfe, Jisk e Teccel e chancela da Confederação Brasileira de Surf.

Após a realização da etapa do Surf Kids, a programação do surfe em Olinda continua na semana seguinte.

Entre os dias 25 e 27 de setembro, será realizado o Jisk apresenta Pernambucano de Surf 2026, também com atividades voltadas à modalidade.

Serviço:

Local Waves apresenta Surf Kids Geração Futuro – Ano XII

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