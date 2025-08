Surf: Olinda recebe etapas do circuito pernambucano em agosto e setembro

A- A+

O município de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, será palco de dois circuitos importantes para a base do surfe pernambucano durante os meses de agosto e setembro.

O Fu-Wax apresenta Jisk Pernambucano de Surf 2025 ocorre durante os dias 5, 6 e 7 de setembro. Já o Surf Kids Geração Futuro 2025 acontece no final de semana anterior, entre os dias 30 e 31 de agosto.

Essas etapas fazem parte do circuito pernambucano que irá definir o campeão estadual da temporada de 2025.

As competições acontecem no pico Zé Pequeno, que é um local tradicional para o surfe da cidade e é a única praia da Região Metropolitana do Recife a sediar um circuito do evento, que conta com atletas de diversos estados brasileiros e devem movimentar o público entusiasta de surfe.



Serão nove categorias que estarão em jogo ao longo do Fu-Wax apresenta Jisk Pernambucano de Surf 2025, como Sub 16, Sub 18, Adaptado, Senior 28 +, 40+, 50+, 60+, Feminino Open e Sup Wave.



Além de Olinda, o arquipélago de Fernando de Noronha e outros estados como Santa Catarina, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba também disputam esse circuito.

Base

O pico Zé Pequeno também figura como a segunda etapa do circuit Surf Kids Geração Futuro 2025. A primeira etapa foi disputada na praia do Cupe, em Porto de Galinhas, no Litoral Sul, nas categorias Sub 06, 08, 10, 12 e 14.

116 jovens surfistas disputaram em grandes ondas no pico do Borete pela liderança do ranking. O SKGF é um dos mais tradicionais eventos do país com 11 anos sendo organizado em praias pernambucanas.

Agora chancelado pela Federação Pernambucana de Surf - FEPESurf define os campeões estaduais das categorias de base em um circuito com três etapas.

Muitas performances foram surpreendentes com destaque para o Samuel Oliveira, que veio do Rio Grande do Norte, o paraibano Fernando Medina e a pernambucana Ayala Sophia.

Visita

Uma comitiva composta por dirigentes da Confederação Brasileira de surf (CBSurf), da Federação Pernambucana de Surf, da Associação de Surf Olindense e que conta com a presença de atletas e paratletas fará uma visita no gabinete da Prefeitura de Olinda nesta segunda-feira (4).



A ação promete discutir o projeto da Federação Pernambucana de Surfe que vem sendo colocado em prática no estado.

Com informações da assessoria de imprensa

Veja também