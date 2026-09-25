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SURFE Olinda recebe segunda etapa do Circuito Pernambucano de Surfe a partir desta sexta-feira (25) Iniciativa reúne competidores de oito estados na praia do Zé Pequeno, em Bairro Novo

A praia do Zé Pequeno, no Bairro Novo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), recebe a segunda etapa do circuito "Jisk apresenta Pernambucano de Surf 2026", desta sexta-feira (25), a partir das 12h, até o domingo (27).



Realizada pela Federação Pernambucana de Surf (FEPESurf) e pela Associação de Surf Olindense (ASO), a competição reúne atletas de Pernambuco, Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Bahia e Alagoas.

O evento também conta com o apoio da Prefeitura de Olinda, da Confederação Brasileira de Surf (Surf Brasil), Saturno Surfboards, Surfguru, Blog do Surfe e Teccel.

Esta etapa dá continuidade às disputas do circuito amador mais antigo do país organizado de forma contínua. O presidente da ASO, Kleber Cabral, destacou o potencial da praia do Zé Pequeno, único trecho do litoral da Região Metropolitana do Recife onde a prática do surfe é liberada.

“O pico do Zé Pequeno é a única praia da Região Metropolitana com permissão para o surfe, é um ambiente que precisa ser mais explorado. Tem uma arquibancada natural em frente a um grande centro cultural no meio da cidade, é importante aquecer esse cenário”, avaliou.

Edson Costa, surfista pernambucano. Foto: Alexandre Gondim / @alexandregondimfotografia/@blogdosurfe

A relevância social do esporte no município também foi destacada pelo vice-prefeito de Olinda, Chiquinho.



“O esporte mudou minha vida. Eventos como este promovem não só interação esportiva, mas também social e econômica.”, afirmou durante a entrega das premiações na edição passada.



Competição

O circuito conta com as categorias Masculino 40+, 50+ e 60+; Sub-16 - Sub-18; ParaSurf - Sup Surf e Feminino Open.



O potiguar Bernardo Brizola venceu as três categorias que disputa (Sub-16, Sub-18 e Open) durante a primeira etapa, realizada em maior, na praia do Cupe, em Porto de Galinhas, liderando a busca pelo título de campeão pernambucano.



Com a ausência do favorito e bicampeão mundial Roberto Pino, o atleta Otávio Maloy, que compete na Categoria Adaptado, para atletas PCDs, fez o maior somatório entre todos os campeões da primeira etapa e é o líder da categoria.







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