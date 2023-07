Olympique de Marselha anuncia contratação de Aubameyang

A- A+

O Olympique de Marselha anunciou, nesta sexta-feira (21), a contratação do atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que assinou com o clube por três anos.

"Vamos 'OM'! Nos vemos em Marselha", disse o jogador em um vídeo publicado pelo Olympique no Twitter.

Aubameyang, de 34 anos, retorna assim à França, onde tem passagens por Dijon, Lille, Monaco e Saint-Étienne, seu último clube no país, que deixou em 2013. No Chelsea, o atacante, que chegou aos Blues por indicação do ex-técnico do Chealsea Thomas Tuchel, teve uma passagem discreta, marcando apenas três gols em 21 partidas.

Seu melhor momento na carreira foi no Borussia Dortmund (2013), antes de defender outros grandes clubes da Europa como Arsenal (2018-2022), Barcelona (2022) e Chelsea (2022-2023).

