campeonato francês Olympique de Marselha cede empate nos acréscimos contra Estrasburgo e é 4º no Francês Jogo manteve o placar de 2 a 2

Com um gol de pênalti no fim do jogo (90'+7), e quatro dias após a demissão de Roberto De Zerbi, o Olympique de Marselha ficou só no empate em 2 a 2 em casa contra o Estrasburgo, depois de ter aberto uma vantagem 2 a 0, neste sábado (14), pela 22ª rodada do Campeonato Francês.

O tempo do sul da França, sob o comando do técnico interino Jacques Abardonado, perdeu dois pontos importantes após a derrota convertida pelo atacante argentino Joaquín Panichelli nos acréscimos.

O time da casa abriu o placar no início da partida por meio do atacante inglês Mason Greenwood (14') e ampliou a vantagem com um gol de Amine Gouiri logo após o intervalo (47').

Mas o meio-atacante Sebastian Nanasi deu emoção ao jogo nos minutos finais, antes de Panichelli silenciar o Vélodrome ao converter um pênalti contra seu compatriota Gero Rulli.

Com este ponto, o Olympique de Marselha permanece em quarto lugar na Ligue 1, onze pontos atrás do líder Paris Saint-Germain, para quem sofreu uma dura goleada de 5 a 0 na semana passada no Parque dos Príncipes.

O Estrasburgo, por sua vez, ocupa a sétima posição com 31 pontos.

Jogos da 22ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília):

Sexta-feira, 13 de fevereiro:

Rennes - PSG 3 - 1

Mônaco - Nantes 3 - 1



Sábado, 14 de fevereiro:

Olympique de Marselha - Estrasburgo 2 - 2

(15h00) Lille - Brest

(17h05) Paris Football Club - Lens



Domingo, 15 de fevereiro:

(11h00) Le Havre - Toulouse

(13h15) Metz - Auxerre

Lorient - Angers

(16h45) Lyon - Nice



Classificação:

1. PSG 51 22 16 3 3 49 19 30

2. Lente 49 21 16 1 4 37 17 20

3. Lyon 42 21 13 3 5 34 20 14

4. Olímpico de Marselha 40 22 12 4 6 48 29 19

5. Rennes 34 22 9 7 6 34 35 -1

6. Lille 33 21 10 3 8 34 30 4

7. Estrasburgo 31 22 9 4 9 36 29 7

8. Mônaco 31 22 9 4 9 35 34 1

9. Toulouse 30 21 8 6 7 31 24 7

10. Angers 29 21 8 5 8 22 25 -3

11. Lorient 28 21 7 7 7 27 33 -6

12. Brest 26 21 7 5 9 28 33 -5

13. Le Havre 23 21 5 8 8 18 26 -8

14. Legal 23 21 6 5 10 27 38 -11

15. Paris Football Club 22 21 5 7 9 26 34 -8

16. Auxerre 14 21 3 5 13 14 29 -15

17. Nantes 14 22 3 5 14 20 40 -20

18. Metz 13 21 3 4 14 21 46 -25

