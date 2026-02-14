Olympique de Marselha cede empate nos acréscimos contra Estrasburgo e é 4º no Francês
Jogo manteve o placar de 2 a 2
Com um gol de pênalti no fim do jogo (90'+7), e quatro dias após a demissão de Roberto De Zerbi, o Olympique de Marselha ficou só no empate em 2 a 2 em casa contra o Estrasburgo, depois de ter aberto uma vantagem 2 a 0, neste sábado (14), pela 22ª rodada do Campeonato Francês.
O tempo do sul da França, sob o comando do técnico interino Jacques Abardonado, perdeu dois pontos importantes após a derrota convertida pelo atacante argentino Joaquín Panichelli nos acréscimos.
O time da casa abriu o placar no início da partida por meio do atacante inglês Mason Greenwood (14') e ampliou a vantagem com um gol de Amine Gouiri logo após o intervalo (47').
Mas o meio-atacante Sebastian Nanasi deu emoção ao jogo nos minutos finais, antes de Panichelli silenciar o Vélodrome ao converter um pênalti contra seu compatriota Gero Rulli.
Com este ponto, o Olympique de Marselha permanece em quarto lugar na Ligue 1, onze pontos atrás do líder Paris Saint-Germain, para quem sofreu uma dura goleada de 5 a 0 na semana passada no Parque dos Príncipes.
O Estrasburgo, por sua vez, ocupa a sétima posição com 31 pontos.
Jogos da 22ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília):
Sexta-feira, 13 de fevereiro:
Rennes - PSG 3 - 1
Mônaco - Nantes 3 - 1
Sábado, 14 de fevereiro:
Olympique de Marselha - Estrasburgo 2 - 2
(15h00) Lille - Brest
(17h05) Paris Football Club - Lens
Domingo, 15 de fevereiro:
(11h00) Le Havre - Toulouse
(13h15) Metz - Auxerre
Lorient - Angers
(16h45) Lyon - Nice
Classificação:
1. PSG 51 22 16 3 3 49 19 30
2. Lente 49 21 16 1 4 37 17 20
3. Lyon 42 21 13 3 5 34 20 14
4. Olímpico de Marselha 40 22 12 4 6 48 29 19
5. Rennes 34 22 9 7 6 34 35 -1
6. Lille 33 21 10 3 8 34 30 4
7. Estrasburgo 31 22 9 4 9 36 29 7
8. Mônaco 31 22 9 4 9 35 34 1
9. Toulouse 30 21 8 6 7 31 24 7
10. Angers 29 21 8 5 8 22 25 -3
11. Lorient 28 21 7 7 7 27 33 -6
12. Brest 26 21 7 5 9 28 33 -5
13. Le Havre 23 21 5 8 8 18 26 -8
14. Legal 23 21 6 5 10 27 38 -11
15. Paris Football Club 22 21 5 7 9 26 34 -8
16. Auxerre 14 21 3 5 13 14 29 -15
17. Nantes 14 22 3 5 14 20 40 -20
18. Metz 13 21 3 4 14 21 46 -25