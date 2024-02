A- A+

CAMPEONATO FRANCÊS Olympique de Marselha empata com Metz e soma 5º jogo sem vencer O jogo abriu a 21ª rodada da disputa que terá outros embates durante todo o final de semana

O Olympique de Marselha (7º), que ficou com dez jogadores desde o primeiro tempo, empatou em casa com o Metz (16º) em 1 a 1 nesta sexta-feira (9), na abertura da 21ª rodada do Campeonato Francês, emendando seu quinto jogo consecutivo sem vencer.

Sem o capitão Samuel Gigot, expulso aos 30 minutos, o Olympique marcou primeiro com Faris Moumbagna (55'), mas sofreu o empate pouco depois com Matthieu Udol (60').

Em crise desde o início da temporada, o time de Marselha teve uma melhora desde a chegada do técnico Gennaro Gattuso, em setembro do ano passado, mas continua distante da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Para o Metz, que luta contra o rebaixamento, o empate no Vélodrome interrompe uma série de sete derrotas consecutivas.

Jogos da 21ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Olympique de Marselha - Metz 1 - 1

- Sábado:

(13h00) Lens - Strasbourg

(17h00) PSG - Lille

- Domingo:

(09h00) Le Havre - Rennes

(11h00) Toulouse - Nantes

Clermont - Brest

Lorient - Reims

(13h05) Montpellier - Lyon

(16h45) Nice - Monaco

