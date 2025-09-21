A- A+

futebol Olympique de Marselha-PSG é adiado para segunda-feira devido a tempestades A região de Bouches-du-Rhône está em alerta laranja devido a chuva

O jogo entre Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain, que estava marcado para este domingo (21) pela quinta rodada da Ligue 1, foi adiado para segunda-feira devido a fortes tempestades, informou à AFP o prefeito da região de Bouches-du-Rhône.

"A partida foi adiada porque pode haver chuva forte com riscos significativos", disse Georges-François Leclerc.

Horas depois, a Liga de Futebol Profissional (LFP) anunciou que a partida será disputada na segunda-feira, às 20h, no horário local (15h de Brasília), coincidindo com a cerimônia da Bola de Ouro.

O evento em que haverá a entrega do troféu individual mais importante está marcado para segunda-feira, em Paris, no mesmo horário, com oito jogadores atuais do PSG indicados (além de Gianluigi Donnarumma, agora no Manchester City).

O OM-PSG estava programado para ser disputado no estádio Vélodrome, com capacidade para 65.000 pessoas.

A região de Bouches-du-Rhône está em alerta laranja devido a chuva, inundações e tempestades.

Segundo o prefeito, havia vários riscos: espectadores levando seus carros, "multidões se movimentando antes da partida" e "risco de tempestades para espectadores e jogadores" durante o jogo.

Contactada pela AFP, a Liga Profissional de Futebol (LFP), responsável por definir uma nova data para a partida, não estava disponível.

Bouches-du-Rhône, juntamente com outros cinco departamentos, foi colocada em alerta laranja por "chuva e inundações", de acordo com a Météo-France.

"A intensidade das chuvas poderá ser muito significativa. Poderia ocorrer um importante escoamento urbano, especialmente em Marselha", disse a prefeitura em um comunicado.

Veja também