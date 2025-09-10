A- A+

Agressão De saída do United, Onana empurra torcedor após derrota de Camarões nas eliminatórias da Copa Goleiro, que deve rumar ao Trabzonspor, foi criticado pela falha no gol da partida e por gesto de irritação após invasão de campo

O goleiro André Onana, de Camarões, voltou a ser notícia pelos piores motivos. Após a derrota de sua seleção por 1 a 0 para Cabo Verde, em jogo válido pelas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo, o jogador perdeu a compostura e empurrou um torcedor que tentava tirar uma selfie.

A cena, registrada em vídeo e rapidamente espalhada nas redes sociais, ocorreu em meio à festa dos adeptos cabo-verdianos, que invadiram o gramado após o apito final. Visivelmente irritado, Onana reagiu de forma brusca ao contato. Veja o momento:

Onana empurrou um torcedor que tentou tirar uma foto após a derrota para Cabo Verde, após ser empurrado o torcedor atirou uma garrafa em direção ao goleiro. pic.twitter.com/4dSkX7kHLF — Manchester United Brasil (@mufcbr) September 10, 2025

O goleiro também foi alvo de críticas pela atuação em campo. Ele é apontado como corresponsável pelo gol da vitória de Cabo Verde, marcado por Dailon Livramento, atacante do Casa Pia. Onana não saiu da baliza para fechar o ângulo no lance que decidiu a partida.

This goal by Cape Verde's Livramento on Andre Onana and Cameroon pic.twitter.com/9mVSEWXih9 — ESPN FC (@ESPNFC) September 9, 2025

A situação ocorre em meio à incerteza sobre o futuro do jogador. Com apenas uma partida disputada pelo Manchester United nesta temporada — na eliminação para o Grimsby, pela Copa da Liga —, Onana está próximo de ser emprestado ao Trabzonspor, da Turquia.

