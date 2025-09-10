Qui, 11 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta11/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Agressão

De saída do United, Onana empurra torcedor após derrota de Camarões nas eliminatórias da Copa

Goleiro, que deve rumar ao Trabzonspor, foi criticado pela falha no gol da partida e por gesto de irritação após invasão de campo

Reportar Erro
Onana empurra torcedorOnana empurra torcedor - Foto: Reprodução/X

O goleiro André Onana, de Camarões, voltou a ser notícia pelos piores motivos. Após a derrota de sua seleção por 1 a 0 para Cabo Verde, em jogo válido pelas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo, o jogador perdeu a compostura e empurrou um torcedor que tentava tirar uma selfie.

A cena, registrada em vídeo e rapidamente espalhada nas redes sociais, ocorreu em meio à festa dos adeptos cabo-verdianos, que invadiram o gramado após o apito final. Visivelmente irritado, Onana reagiu de forma brusca ao contato. Veja o momento:

Leia também

• Federação Espanhola libera e jogo do Barcelona pela LaLiga deve ser realizado em Miami

• Mastantuono quebra recorde na seleção argentina que pertencia a Maradona; entenda

• Samir Xaud sobe o tom para reclamar de partida contra Bolívia: "Uma verdadeira várzea"

O goleiro também foi alvo de críticas pela atuação em campo. Ele é apontado como corresponsável pelo gol da vitória de Cabo Verde, marcado por Dailon Livramento, atacante do Casa Pia. Onana não saiu da baliza para fechar o ângulo no lance que decidiu a partida.

A situação ocorre em meio à incerteza sobre o futuro do jogador. Com apenas uma partida disputada pelo Manchester United nesta temporada — na eliminação para o Grimsby, pela Copa da Liga —, Onana está próximo de ser emprestado ao Trabzonspor, da Turquia.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter