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COPA DO MUNDO

Onana rompe ligamento do joelho, passará por cirurgia e desfalca Bélgica na reta final da Copa

O meio-campista se machucou ainda no primeiro tempo da vitória belga sobre os Estados Unidos

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Amadou Onana, meio-campista da BélgicaAmadou Onana, meio-campista da Bélgica - Foto: Jamie Squire / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A Bélgica confirmou uma baixa importante para a sequência da Copa do Mundo. O volante Amadou Onana, de 24 anos, sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e ficará afastado dos gramados entre sete e oito meses.

A informação foi divulgada por Mélissa Onana, irmã e agente do jogador, encerrando a expectativa sobre a gravidade da lesão.

 

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O meio-campista se machucou ainda no primeiro tempo da vitória belga sobre os Estados Unidos. Aos 16 minutos, em uma disputa de bola com Christian Pulisic, Onana levou a pior, caiu com fortes dores no joelho direito e precisou ser substituído.

Já no banco de reservas, o jogador não conteve as lágrimas ao perceber a gravidade da situação.

Amadou Onana após ser substituído na partida contra os Estados UnidosAmadou Onana após ser substituído na partida contra os Estados Unidos. Foto: Jamie Squire / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP


A lesão também afeta o Aston Villa, da Inglaterra. O tratamento para esse tipo de ruptura normalmente exige intervenção cirúrgica, seguida por um longo período de recuperação, fazendo com que o atleta perca boa parte da temporada pelo time inglês.

Apesar da perda, a Bélgica garantiu classificação às quartas de final e enfrentará a Espanha na próxima sexta-feira, às 16h, em Los Angeles, valendo uma vaga na semifinal do Mundial.

Lukaku, maior artilheiro da história da seleção belgaLukaku, maior artilheiro da história da seleção belga. Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP


Após a partida, Romelu Lukaku revelou uma conversa que teve com o companheiro pouco antes do apito inicial e explicou a homenagem feita na comemoração do gol. Segundo o atacante, Onana brincava e demonstrava tranquilidade antes do duelo.

"Eu disse: 'Amadou, vamos enfrentar os Estados Unidos hoje. Leve isso a sério'. Ele apenas riu e respondeu: 'Relaxa, meu irmão. Vai dar tudo certo'. Depois ele se machucou. Quando marquei, só queria que ele soubesse que estava certo. Ficamos bem", contou.

Embora o choque com Pulisic tenha antecedido a lesão, análises biomecânicas indicam que rupturas do ligamento cruzado anterior frequentemente acontecem sem contato direto.

Em muitos casos, a combinação de desaceleração brusca, mudança repentina de direção, apoio inadequado do pé e perda momentânea do controle do tronco gera uma sobrecarga no joelho suficiente para provocar o rompimento do ligamento, mecanismo considerado um dos mais comuns nesse tipo de lesão.

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