Onda de calor intenso pode afetar Jogos Olímpicos de Paris; entenda

É difícil imaginar o calor escaldante do verão em pleno inverno parisiense, mas dentro de seis meses, quando atletas de todo o mundo se reunirem para os Jogos Olímpicos, o calor poderá ser um problema real. Uma pesquisa publicada em dezembro na revista Npj Climate and Atmospheric Science examinou o risco de uma onda de calor de duas semanas que ultrapassaria o recorde histórico de calor registrado em Paris em 2003.

O clima mudou em vinte anos e a ideia era alertar os responsáveis que algo ainda pior do que em 2003 poderia acontecer”, disse à AFP o principal autor do estudo, Pascal Yiou. “No século XX não era possível ultrapassar este recorde, mas agora podemos não só igualá-lo, mas superá-lo com uma probabilidade finalmente bastante elevada”, acrescentou.

Outro estudo publicado na revista Lancet Planet Health em maio do ano passado descobriu que Paris tinha as taxas de mortalidade relacionadas com o calor mais elevadas entre 854 cidades europeias, em parte devido à falta de espaços verdes e à densidade populacional. As estatísticas também foram fortemente distorcidas pelos acontecimentos de 2003, quando 15 mil pessoas morreram, a maioria delas idosos vulneráveis que viviam sozinhos.

Testes de estresse

Nos últimos cinco anos, Paris testemunhou uma série de verões escaldantes, com um calor recorde. Um novo pico de temperatura sem precedentes foi estabelecido em julho de 2019, quando o serviço meteorológico Meteo-France registou 42,6º C na capital.

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que acontecem de 26 de julho a 11 de agosto, e depois dos Jogos Paraolímpicos, que começam no final de agosto, dizem estar “plenamente conscientes” dos riscos climáticos.

“Ondas de calor e eventos climáticos extremos são fatores que levamos em consideração e para os quais estamos nos preparando tanto quanto possível”, disse um porta-voz à AFP.

Os organizadores realizaram simulações para explorar a possibilidade de transferir alguns eventos ao ar livre para horários de início mais cedo ou mais tarde, para evitar o calor do meio-dia. Existem competições esportivas particularmente arriscadas, como a maratona, o tênis ou o vôlei de praia.

Os atletas, jovens e fisicamente aptos, poderão ser mais resistentes do que os espectadores, que provavelmente terão de esperar na fila para entrar nos locais de competição e suportar o sol pleno em estádios ao ar livre.

O chefe da agência francesa responsável pela construção das instalações olímpicas, Nicolas Ferrand, disse durante uma audiência no Senado que todas as instalações internas foram construídas tendo em mente o aquecimento global.

“Verificamos que todos os nossos edifícios seriam adequados até ao verão de 2050”, disse Ferrand no mês passado.

Problema no ar condicionado

Outra área preocupante é a Vila Olímpica no norte de Paris, que foi construída sem ar condicionado como parte dos esforços para estabelecer novos padrões ambientais para os Jogos de Paris. Os blocos de apartamentos possuem sistemas de resfriamento geotérmico natural, além de venezianas, áreas arborizadas e ventilação natural.

Garantem uma temperatura interior pelo menos 6º C inferior à exterior, algo que alguns países participantes consideram insuficiente.

“O ar condicionado tem sido um problema”, disse à AFP um diplomata europeu envolvido na coordenação olímpica, sob condição de anonimato.

Como compromisso, os organizadores franceses oferecem agora o fornecimento de aparelhos de ar condicionado portáteis às delegações visitantes.

Tóquio em chamas

Acredita-se que os últimos Jogos Olímpicos de Verão, em Tóquio, tenham sido os mais quentes da história, com temperaturas regularmente acima dos 30°C e 80% de humidade. Os organizadores transferiram os eventos como a maratona para 800 quilômetros ao norte de Tóquio, na esperança de um clima mais fresco, que não se concretizou.

Apesar de uma série de medidas anti-calor, incluindo estações de nebulização, muitos atletas sofreram com o calor, incluindo o tenista russo Daniil Medvedev, que se perguntou em voz alta na quadra se iria morrer. Muitos atletas estão a adaptar-se às alterações climáticas, realizando mais treinos em climas quentes, seja em acampamentos no estrangeiro ou em bolhas especialmente concebidas que podem aumentar artificialmente a temperatura e a humidade.

O presidente da World Athletics, Sebastian Coe, alertou que a “nova norma” será competir em “condições climáticas realmente difíceis”.

Veja também

