ESPORTES Onda surfada por Lucas Chumbo pode ter sido a maior da história: "Dia de glória" Recorde é do alemão Sebastian Steudtner, com 26,21m de altura, em 2022

Os surfistas Lucas Chianca — conhecido como Chumbo — e Sebastian Steudtner protagonizaram um duelo intrigante na maior ondulação registrada neste ano nas ondas gigantes de Nazaré, em Portugal, durante o sábado. Na famosa praia portuguesa, o brasileiro pode ter surfado a maior onda da história e entrou na briga pelo recorde mundial.

Apesar de muitos torcedores darem como certa a marca, Chumbo contou ao Globo que aguarda a homologação pelo Guinness World Records, mas acredita que a onda tenha ficado entre 27,4 e 30,48 metros.

— São fortes emoções, tanto dentro do mar, quanto fora, esperando a homologação sair. A onda foi diferente, eu senti quando ela veio que seria algo único. Eu já estava idealizando fazer o recorde antes, entrei na água com esse sentimento — disse o brasileiro.





Do Forte de São Miguel Arcanjo, os espectadores viram o tetracampeão do Nazaré Tow Challenge e o alemão em um combate que, de fora, parecia assustador, mas eram as condições perfeitas para os esportistas.

— Parecia que o dia inteiro estava em clima de duelo, voltado para o que íamos fazer. Ele entrou na água antes, enquanto eu ainda me preparava com a equipe. Eu sabia que iria ser diferente. Com ele na água foi muito mais legal. Ele pegava uma onda, eu remava querendo ir na de trás ou pegar antes dele. Viram um show de surfe — detalhou Chumbo ao Globo.

O dono da atual melhor marca é o alemão Sebastian Steudtner, que dropou — gíria no surfe usada quando o atleta consegue ficar em pé — uma onda de 26,21m de altura, em 2022. No entanto, o recorde pode voltar para as mãos dos brasileiros, já que Rodrigo Koxa surfou uma onda de 24,38 metros, em 2017.

Lucas realizou o drop na parte crítica e conseguiu seguir uma linha até sua base para configurar o recorde. No final, teve que se ejetar da prancha para não ser engolido pela onda. Ele também comentou sobre sua preparação para o momento e como sua equipe foi importante para o feito.





— Eu me preparei a vida toda, não foi algo de meses, dias. Quando a onda veio eu estava 100% pronto para ela. Minha equipe estava lá me dando todo o apoio, eles vibraram comigo, isso foi fundamental. Era o meu sonho e eles compraram a ideia. Foi um dia de glória — falou.

Nas águas de Nazaré, estavam os brasileiros Will Santana, Gabriel Sampaio, Kalani Latanzi, Michelles des Buillons, Ian Cosenza, Eric Rebieri, Alemão de Maresias e Lucas Fink, que fazem parte do staff de Chumbo.

