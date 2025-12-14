A- A+

Copa do Brasil Copa do Brasil: veja onde assistir Corinthians x Cruzeiro e Fluminense x Vasco pelas semifinais Alvinegro paulista e Cruzmaltino largaram na frente e jogam pelo empate neste domingo (14)

A Copa do Brasil vai conhecer os seus finalistas neste final de semana. Nas partidas do meio de semana, os 'azarões' Corinthians e Vasco largaram na frente de Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, e deram um passo importante rumo à decisão. Neste domingo (14), às 18h, a equipe de Dorival Júnior recebe os mineiros, na Neo Química Arena. Já às 20h30, o clássico carioca será disputado novamente no Maracanã. Desta vez com mando dos tricolores.

As situações de Corinthians e Vasco são bem parecidas para chegarem à decisão. Enquanto o Timão bateu a Raposa, por 1x0, no Mineirão, o Cruzmaltino passou pelo Fluminense, por 2x1. Ou seja, para se classificarem, os alvinegros precisam apenas de um empate simples em seus respectivos compromissos. Caso a dupla perca por um gol de diferença, as vagas serão definidas nos pênaltis.

Do lado corintiano, além de peças como Memphis Depay e Yuri Alberto, o principal trunfo está no banco de reservas. Dorival Júnior é tricampeão da Copa do Brasil. Ele levantou a competição por Santos (2010), Flamengo (2022) e São Paulo (2023). Na atual edição, pelo clube paulista, soma sete vitórias em sete jogos e ainda não viu a zaga ser vazada no torneio.

Maior campeão da Copa do Brasil, com seis troféus, o Cruzeiro se apega ao bom retrospecto longe de casa na temporada para reverter o placar agregado. No Brasileirão, por exemplo, o time de Leonardo Jardim acumulou a terceira melhor campanha longe de seus domínios. Para a partida em São Paulo, porém, o clube celeste não poderá contar com o volante Lucas Romero, que recebeu o terceiro amarelo na partida de ida.

Clássico carioca

Contratado em setembro, Luis Zubeldía faz um grande trabalho à frente do Fluminense. Porém, tem o Vasco como sua maior pedra no sapato desde que chegou às Laranjeiras. Sob seu comando, o Tricolor atuou 11 vezes no Maracanã e venceu nove. Nos outros dois jogos foram acumuladas derrotas para o rival local. Buscando minimizar os danos e avançar à decisão, o treinador poderá contar com o retorno de Augustín Canobbio. O atacante uruguaio não atuou no confronto de ida por estar suspenso.

A equipe de Fernando Diniz, por sua vez, aposta todas as fichas no mata-mata nacional para salvar a temporada. Enquanto os rivais locais estão classificados, mais uma vez, para a Libertadores, o clube de São Januário espera voltar a levantar uma taça relevante depois de 14 anos. Para isso, conta com a boa fase de Rayan. A joia de 19 anos é o artilheiro do torneio, com cinco gols. Vegetti, atualmente reserva, também é uma ameaça ao adversário. O argentino é o artilheiro do Brasil no ano, com 27 gols.

Onde assistir?

18h

Corinthians x Cruzeiro (TV Globo (para todo o Brasil), Sportv, Ge TV, Premiere e Amazon Prime Video)

20h30

Fluminense x Vasco da Gama (Sportv, Premiere e Amazon Prime Video)

