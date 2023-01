A- A+

Supercopa do Brasil Onde assistir a Flamengo x Palmeiras pela Supercopa, ao vivo? Confira e saiba as escalações Na última vez que estiveram frente a frente em uma decisão, Palmeiras levou a melhor e conquistou a Libertadores de 2021

Desde 2020 os campeões nacionais do ano anterior se enfrantam em jogo único da Supercopa do Brasil. Em 2023, Palmeiras (campeão do Brasileirão) e Flamengo (campeão da Copa do Brasil) disputarão o título neste sábado (28), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A bola rola às 16h30.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trouxe novamente a competição para o calendário brasileiro e desde então o Flamengo se fez presente em todas as quatro edições. O Rubro-negro carioca é o maior vencedor da competição com dois títulos (2020 e 2021), enquanto que a equipe paulista busca a sua primeira taça. Essa será uma reedição da final de 2021, que após empatarem em 2x2 nos 90 minutos, o Mengão venceu por 6x5 na decisão por pênaltis.

Muitos dos atletas envolvidos nesse último encontro ainda estão em seus respectivos elencos. No Palmeiras, Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Zé Rafael, Veiga e Rony devem estar presentes novamente no onze inicial. Por outro lado, Gerson (voltando ao clube), Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol estão cotados para serem titulares no Flamengo.

O Verdão viveu uma semana com protestos da torcida contra a diretoria, tendo como alvo principal a presidente Leila Pereira. Os torcedores demandam dos cartolas alviverdes mais contratações depois de verem Gustavo Scarpa e Danilo sido vendidos e não terem chegado nomes para substituírem. No último compromisso palestrino, vitória por 3x1 frente ao Ituano, que ajudou para esfriar os ânimos.

Já no Ninho do Urubu o clima é mais calmo. Durante a semana os cariocas anunciaram as renovações de contrato de Pedro e Léo Pereira. E os torcedores ainda puderam presenciar a volta do zagueiro Rodrigo Caio, pilar de várias conquistas do clube nos últimos anos, retornando aos gramados após seis meses. Nesse jogo o Flamengo empatou por 1x1 contra o Bangu no Cariocão 2023.



Ficha técnica

Palmeiras



Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Flamengo



Santos; Matheuzinho, David Luiz, Fabrício Bruno (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabi e Pedro.

Arbitragem: Wilson Pereira Sampaio (FIFA-GO), Bruno Boschilia (FIFA-PR), Bruno Raphael Pires (FIFA-GO), Sávio Pereira Sampaio (FIFA-DF) e Leila Naiara Moreira (FIFA-DF)



Árbitro de vídeo: Rodrigo Alonso Ferreira (VAR), Helton Nunes (AVAR), Rafael Traci (AVAR2)

Local: Mané Garrincha (Brasília/DF)

Horário: 16h

Transmissão: Globo e SporTV

