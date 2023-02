A- A+

Futebol Onde assistir Fortaleza x Náutico? Confira escalações e arbitragem do jogo Tricolor lidera o Grupo A, com 12 pontos, enquanto o Timbu é o segundo do B, com 10

Fortaleza e Náutico se enfrentam neste domingo (26), no Presidente Vargas, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. O Tricolor lidera o Grupo A, com 12 pontos, enquanto o Timbu é o segundo do B, com 10. Quem vencer pode dar um passo importante rumo à classificação à próxima fase da competição.



O Náutico não ganha do Fortaleza como visitante desde 1965. Pela Taça Brasil daquele ano, o Timbu venceu o Tricolor por 3x2. Bita, Nino e Lala, cada um com um gol, marcaram para os alvirrubros. Croinha fez os dois dos cearenses. De lá para cá, porém, nada de triunfos pernambucanos longe do estado.



Nos 11 jogos seguintes, o Fortaleza venceu sete e empatou quatro. O mais recente foi no ano passado, na semifinal do Nordestão. O Tricolor ganhou por 2x0, no Castelão, faturando a taça da competição diante do rival do Timbu, o Sport.



Onde assistir?



O jogo será transmitido no canal “Nosso Futebol” e na ESPN, além do streaming Star.

Prováveis escalações e arbitragem

Fortaleza



Fernando Miguel; Tinga, Titi, Marcelo Benevenuto e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Hércules e Pochettino; Romarinho e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Vojvoda



Náutico



Vágner; Victor Ferraz, Denilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Jean Mangabeira, Juan Gauto e Souza; Kayon, Paul Villero e Júlio (Jael). Técnico: Dado Cavalcanti



Local: Presidente Vargas (Fortaleza/CE)

Horário: 19h

Árbitro: Árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA). Assistentes: Antonio Adriano de Oliveira e Ivanildo Goncalves da Silva (ambos do MA)

