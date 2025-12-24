Confira onde assistir aos jogos da Copa Africana de Nações desta quarta-feira (24)
Argélia x Sudão, Costa do Marfim x Moçambique e Camarões x Gabão encerram a primeira rodada nesta véspera de Natal
A Copa Africana de Nações segue com jogos válidos pela 1ª rodada da fase de grupos nesta quarta-feira (24), véspera de Natal.
A partir das 12h (horário de Brasília), Argélia e Sudão fazem suas estreias pelo grupo E da competição.
Já às 14h30 (horário de Brasília), será a vez de Costa do Marfim e Moçambiques, seleções do grupo F, se enfrentarem.
A rodada inicial do principal torneio de seleções do continente africano termina com o duelo entre Camarões e Gabão, às 17h (horário de Brasília).
Até o momento, os destaques da primeira rodada ficaram com o Marrocos, seleção favorita ao título que venceu Comores na estreia por 2 a 0.
Outras equipes fortes como Egito, Tunísia, Nigéria e Senegal começaram a competição com vitórias.
Confira onde assistir aos jogos desta quarta-feira (24):
Argélia x Sudão (12h): BandSports e Esporte na Band (Youtube).
Costa do Marfim x Moçambique (14h30): BandSports e Esporte na Band (Youtube).
Camarões x Gabão (17h): BandSports e Esporte na Band (Youtube).