Futebol Internacional Confira onde assistir aos jogos da Copa Africana de Nações desta quarta-feira (24) Argélia x Sudão, Costa do Marfim x Moçambique e Camarões x Gabão encerram a primeira rodada nesta véspera de Natal

A Copa Africana de Nações segue com jogos válidos pela 1ª rodada da fase de grupos nesta quarta-feira (24), véspera de Natal.

A partir das 12h (horário de Brasília), Argélia e Sudão fazem suas estreias pelo grupo E da competição.

Já às 14h30 (horário de Brasília), será a vez de Costa do Marfim e Moçambiques, seleções do grupo F, se enfrentarem.

A rodada inicial do principal torneio de seleções do continente africano termina com o duelo entre Camarões e Gabão, às 17h (horário de Brasília).

Até o momento, os destaques da primeira rodada ficaram com o Marrocos, seleção favorita ao título que venceu Comores na estreia por 2 a 0.

Outras equipes fortes como Egito, Tunísia, Nigéria e Senegal começaram a competição com vitórias.

Confira onde assistir aos jogos desta quarta-feira (24):

Argélia x Sudão (12h): BandSports e Esporte na Band (Youtube).

Costa do Marfim x Moçambique (14h30): BandSports e Esporte na Band (Youtube).

Camarões x Gabão (17h): BandSports e Esporte na Band (Youtube).

