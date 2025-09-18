A- A+

Futebol Onde assistir República Tcheca x China do Mundial de Vôlei masculino Brasil briga com tchecos pela última vaga no Grupo H para avançar às oitavas de final do torneio

O duelo entre a República Tcheca e China que ocorre nesta quinta-feira, às 10h, decidirá a segunda vaga do Grupo H do Mundial de Vôlei Masculino, nas Filipinas. A seleção brasileira está de olho na disputa pois luta com os tchecos pela classificação às oitavas de final. O duelo terá transmissão do Volleyball World TV (streaming pago da FIVB).

Que horas ocorrerá o duelo entre a República Tcheca e China?

O jogo entre a República Tcheca e China acontecerá nesta quinta-feira, às 10h.

Onde assistir o jogo de vôlei entre a República Tcheca e China?

O jogo entre a República Tcheca e China terá transmissão da Volleyball World TV (streaming pago da FIVB).



Confira importância do jogo para o Brasil

Após a derrota acachapante de 3 a 0 para a Sérvia, o Brasil deixou de estar em uma posição confortável para ter que torcer por combinações de resultados de outras seleções para se manter vivo no Mundial Masculino de Vôlei. A seleção ocupa a segunda posição, atrás da Sérvia, no Grupo H, tendo feito seis pontos em três jogos. Mas agora terá que torcer pela vitória dos chineses contra a República Tcheca na disputa pela última rodada, nesta quinta-feira, às 10h.

Os tchecos têm três pontos contra zero dos chineses, que já estão eliminados. Com isso, diferentes cenários podem servir ao Brasil.

Confira cenários necessários para o Brasil passar:

Se a China vencer por qualquer placar

Se a República Tcheca vencer no tie-break (3 sets a 2);

Se a República Tcheca vencer por 3 a 1, empataria com o Brasil na campanha de sets (seis vitórias e quatro derrotas). Com isso, a classificação seria decidida no saldo de pontos;

Agora, se a República Tcheca vencer a China por 3 a 0, tomaria a segunda posição do Brasil e avançaria na chave.

Se o Brasil se classificar às oitavas, enfrentará o primeiro colocado do Grupo A, que está sendo liderado pela Tunísia. Irã é o segundo colocado e luta pela posição. A última rodada terá: Egito x Tunísia e Filipinas x Irã. Os dois jogos acontecem na madrugada desta quinta.

Veja também