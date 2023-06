A- A+

Futebol Onde assistir a Santa Cruz x Pacajus? Veja as escalações das equipes para o jogo Tricolor recebe a equipe cearense pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro

Briga direta pela liderança do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Às 19h30, no Arruda, o Santa Cruz recebe o Pacajus/CE, pela sexta rodada. O Tricolor é o segundo colocado, com 10 pontos. Mesma pontuação do adversário, líder da chave e que leva vantagem no saldo de gols.

O Santa Cruz está invicto em seus domínios, com 100% de aproveitamento (três vitórias). O Pacajus vem embalado após três triunfos consecutivos, tendo o melhor ataque do grupo ao lado do Sousa, ambos com 10 gols.

Onde assistir?

O jogo entre Santa Cruz e Pacajus será transmitido pelo streaming F.Sports.TV

Prováveis escalações

Santa Cruz

Michael; Rhuan Rodrigues, Ítalo Melo, Eduardo Guedes e Marcus Vinícius; Ariel Pingo, Fabrício, Nadson;Lucas Silva, Pipico e Emerson Galego. Técnico: Felipe Conceição

Pacajus

Jailson; Ray Cardoso, Ramon Rafael, Airton Jr e Rogério; Guto, Vinícius e Diego Viana; Cassaco, Testinha e Edson Reis. Técnico: Vladimir

Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA). Assistentes: Fernando Antonio da Silva Junior e Elaise Juliana Santana Ferreira (ambos de PE)

