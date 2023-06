A- A+

Futebol Onde vai passar Náutico x Volta Redonda? Confira onde assistir e escalações Jogo será nos Aflitos, às 20h, pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Empolgado após a vitória por 1x0 fora de casa diante do Pouso Alegre, o Náutico volta a campo na Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo desta terça (6) será contra o Volta Redonda, às 20h, nos Aflitos, pela sétima rodada.

O Náutico é o atual quinto colocado, com 10 pontos, somando três vitórias, um empate e duas derrotas. O Volta Redonda é o 16º, com seis. As equipes só se enfrentaram duas vezes na história, ambas pelo Brasileirão 2016, com dois empates em 0x0.

Para o jogo, a tendência é que o técnico Fernando Marchiori mantenha a escalação do jogo passado. No lado do Volta Redonda, o técnico Rogério Corrêa também deve manter a base que perdeu por 1x0 para o Manaus.

Onde assistir?

O jogo entre Náutico e Volta Redonda será transmitido no streaming “DAZN”.

Prováveis escalações

Náutico

Vágner; Denilson, Danilo Cardoso, Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Jean Mangabeira, Souza, Gabriel Santiago e Diego Matos; Villero e Jael. Técnico: Fernando Marchiori

Volta Redonda

Jean Drosny, Wellington Silva, Marcão, Matheus Santos e Ricardo Sena; Bruno Barra, Robinho e Júlio César; Marquinhos, Douglas Skilo e Ítalo. Técnico: Rogério Corrêa

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Murilo Francisco Misson Junior (MG). Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Magno Arantes Lira (ambos de MG)

Transmissão: DAZN

