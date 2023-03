Onde vai passar o Clássicos dos Clássicos entre Náutico e Sport? Confira como assistir e escalações

A- A+

Mais um Clássico dos Clássicos em 2023. Neste sábado (4), Náutico e Sport se enfrentam nos Aflitos, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Os clubes estão nas segundas posições de suas respectivas chaves da competição. O Timbu é o vice-líder do B, com 10 pontos. O Leão, do A, com nove.



Esse será o segundo duelo entre os clubes na temporada. O primeiro também aconteceu nos Aflitos, mas pelo Campeonato Pernambucano. As equipes empataram em 2x2. Gabriel Santiago e Victor Ferraz marcaram para os alvirrubros, enquanto Ewerthon e Labandeira fizeram o dos rubro-negros.





Onde assistir?



O Clássico dos Clássicos entre Náutico e Sport será transmitido pelo canal “Nosso Futebol” e pela TV Jornal.



Prováveis escalações e arbitragem



Ficha técnica



Náutico

Vágner; Victor Ferraz, Denilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Jean Mangabeira e Souza; Kayon, Paul Villero e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti



Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho, Pedro Martins e Jorginho; Labandeira (Edinho), Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.



Estádio: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h30

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa e George Ítalo Antas Nogueira (ambos do RN)

