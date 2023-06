A- A+

Futebol Onde vai passar Santa Cruz x Sousa? Confira escalações e saiba onde assistir Equipes duelam neste sábado (3), no Arruda, pela quinta rodada do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro

Invicto no Arruda, o Santa Cruz recebe o Sousa, neste sábado (3), pela quinta rodada do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Os pernambucanos dividem a quarta posição com o Nacional de Patos, ambos com sete pontos e iguais em todos os critérios de desempate. Os paraibanos estão na liderança da chave, com nove.

Para o confronto, o técnico Felipe Conceição não confirmou a equipe que começará jogando. “Não vou soltar a escalação para não dar arma ao adversário. A disputa está aberta desde o início, mesmo quando a gente repetiu a escalação. Todos os atletas, de todas as funções, sabem o que fazer em campo. Ninguém entra sem saber a função a exercer”, apontou.



“Estamos sempre analisando mudanças na equipe, a competição interna, quem está melhor no momento. Várias aspectos importam e não somente o jogo em si. Tem o dia a dia, os treinamentos, o crescimento, a adaptação de quem chegou. O estágio que se encontram. Aí, nós vamos escolhendo as peças. Construímos uma base, mas com certeza pode ter alterações não só nesse jogo como em outros. Teremos uma sequência de quatro partidas em duas semanas e vamos precisar do elenco. O futebol pede isso. São cinco substituições, trocando quase meio time. Precisa ter mais de 11 bem preparados para sustentar o ritmo”, argumentou.





Onde assistir?

O jogo entre Santa Cruz e Sousa será transmitido no streaming F. Sports TV.

Prováveis escalações

Santa Cruz

Michael; Léo Fernandes, Ítalo Melo, Eduardo Guedes e Marcus Vinícius; Ariel Pingo, Fabrício Bigode e Nadson; Lucas Silva, Pipico e Chiquinho. Técnico: Felipe Conceição

Sousa

João Victor, Guilherme Lucena, Gabriel Recife, Flávio Nunes, Herick Maceió, Daniel Costa, Histone, Lucas Lopeu, Carlos Vitor, Alexandre Aruá e Gustavo Henrique. Técnico: Renatinho Potiguar.

Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Diego da Silva Castro (PI). Assistentes: Manoel Barbosa da Silva Neto e Dhiego Cavalcanti Pereira (ambos de PE)

Veja também

Futebol CBF marca data de jogo atrasado entre Sport e Vila Nova pela Série B