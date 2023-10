A- A+

Futebol Internacional 'One Flesh': Paquetá e esposa fazem tatuagem conjunta e declaram o amor nas redes sociais; veja Frase remete à uma passagem bíblica; esta é a segunda vez que o jogador do West Ham grava uma homenagem para a mulher na pele

Lucas Paquetá e Duda Fournier publicaram nesta segunda-feira uma foto com a sua nova "tattoo". O casal tatuou o dizer "one flesh", ou "uma só carne" em português. Cada um fez uma palavra na lateral da costela e, quando se abraçam, a frase fica completa. Na publicação, a nutricionista escreveu a passagem bíblica Genesis 2:24, que diz: "por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne". Nos comentários, o jogador de futebol reforçou a declaração de amor à esposa e os internautas fizeram comparações a outros atletas.

"E no final , meu sonho é igual", disse uma seguidora. "O último fiel do planeta terra. Vai Brasil", falou outro.

Quando ainda fazia parte do Flamengo, em 2018, Paquetá já tinha homenageado a mulher com uma tatuagem. Na época, pelo destaque na temporada, o jogador desenhou uma família de leões no braço esquerdo: macho, fêmea e filhote estavam acima do nome "Maria Eduarda", dedicado à então namorada.

A nutricionista Maria Eduarda Fournier trabalhou na base do Flamengo, em 2017, onde conheceu o atleta recém subido para o profissional. Em fevereiro de 2018, eles assumiram o relacionamento que mais tarde, no mesmo ano, se casaram. Hoje, Duda e Paquetá tem dois filhos, Benício e Filippo, e moram em Londres.

Lucas Paquetá é, atualmente, meio-campista do time inglês West Ham United, time da primeira divisão inglesa. O jogador também atua na seleção brasileira, mas, na última convocação para a Copa do Mundo 2026, o técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, indicou que, apesar da intenção de chamar o ex-Rubro Negro, não convocaria o jogador até o fim da investigação da Federação Inglesa contra o brasileiro. Paquetá é alvo da entidade por possíveis violações em apostas esportivas.

Com a lesão de Neymar, a volta de Lucas Paquetá à seleção brasileira na próxima data Fifa, em novembro, começou a ser discutida na CBF. Fernando Diniz gostaria de contar com o meia do West Ham, que ficou fora de suas duas primeiras convocações dele.

