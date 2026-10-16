ONG Giral comemora aniversário com corrida inclusiva em Glória do Goitá; saiba mais
Segunda edição da Corrida Saúde e Bem-Estar terá trajetos adaptados para crianças, pessoas com deficiência e idosos, além de distâncias maiores para corredores
A ONG Giral comemora 19 anos de atuação neste sábado (17) com uma programação voltada à saúde, inclusão e convivência comunitária.
Entre as atividades, a organização promove a segunda edição da Corrida Saúde e Bem-Estar, neste domingo (18), a partir das 6h, em Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, localizado a cerca de 62 quilômetros do Recife.
A largada da prova, que tem 500 inscritos, será na Academia das Cidades, com percursos de 1, 4, 6 e 10 quilômetros pelas principais ruas do Centro do município.
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As distâncias foram definidas para contemplar diferentes públicos: o percurso de 1 quilômetro é destinado a crianças e pessoas com deficiência, enquanto o de 4 quilômetros atende especialmente participantes a partir dos 60 anos. Já as opções de 6 e 10 quilômetros são voltadas a quem deseja percorrer distâncias maiores.
Sem caráter competitivo, a iniciativa busca incentivar a prática esportiva como instrumento de promoção da saúde, autonomia e integração social.
Cerca de 30 voluntários participarão da organização, com atividades de apoio, hidratação e acolhimento dos corredores. As equipes inscritas receberão troféus, enquanto os participantes terão direito a medalhas.
Os inscritos também receberão camisa oficial, viseira, protetor solar, copo, número de peito, botton comemorativo e café da manhã livre.
A programação integra as ações comemorativas da organização, que atua desde 2007 na promoção da educação integral e do desenvolvimento humano de crianças, adolescentes, jovens e famílias em municípios pernambucanos.
Ao longo de sua trajetória, a Giral afirma ter beneficiado mais de cinco mil pessoas em dez municípios do estado. A celebração dos 19 anos busca reunir a comunidade em torno de atividades que incentivam hábitos saudáveis e a participação de pessoas de diferentes idades e condições físicas.
Serviço:
Corrida Saúde e Bem-Estar da Giral — 2ª edição
- Local: Academia das Cidades, Glória do Goitá
- Data: Domingo, 18 de outubro
- Horário: A partir das 6h
- Percursos: 1, 4, 6 e 10 quilômetros
- Endereço: Rua Santos Paes, 348-728 - Centro, Glória do Goitá