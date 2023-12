A- A+

ESPORTES Ônibus com corredores do Recife parte rumo a São Paulo para 98ª edição da Corrida de São Silvestre Ao todo, 46 pessoas beneficiadas pelo programa Recife Corre, da Prefeitura do Recife, fazem a viagem gratuitamente

Um ônibus com 46 corredores do Recife partiu rumo a São Paulo, no início da manhã desta terça-feira (26), para participar da 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que será realizada no próximo domingo (31), com um trajeto de 15 quilômetros.

A ação é disponibilizada pela prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Esportes, e integra o programa Recife Corre, disponível para toda a população por meio de cadastro no Conecta Recife.

"É muito importante trazer para a população um serviço como esse, que incentiva a prática de esportes para o bem-estar e saúde renovada. Todos os participantes estão aqui através do Recife Corre, que pode ser acessado por todos através de cadastro e ocorre todos os anos. Estamos disponibilizando treinamento para todos os cadastrados e ônibus gratuito com instalações em São Paulo para acomodá-los", explicou o secretário-executivo de Fomento ao Esporte do Recife, Gabriel Perrusi.

Um dos corredores impactados pelo programa foi o administrador Clay Santos, de 35 anos, que vai participar pela primeira vez da São Silvestre. Ele se cadastrou neste ano para receber o treinamento no Polo do Parque da Macaxeira, na Zona Norte da cidade, para cuidar melhor da sua saúde e seguir os passos do seu pai, que fará a prova pela segunda vez.

"A gente consegue treinamento durante todo o ano e, para coroar a nossa preparação, vamos participar da São Silvestre. Desde criança, cresci assistindo à corrida na televisão, vendo os grandes competidores, então estou muito ansioso por poder fazer os 15 km do trajeto também", afirmou.

A São Silvestre também tem como marca registrada trazer os mais diversos competidores. Uma das figuras únicas que marca presença na maratona é Severino Pereira, conhecido como Frade Maratonista. O competidor de 72 anos, que costuma correr vestido da bandeira de Pernambuco, elogiou a corrida e demonstrou já se sentir bastante a vontade com a prova. "É uma corrida linda, maravilhosa. Me sinto em casa. São 24 anos de São Silvestre e Duas Maratonas Internacionais de São Paulo e, graças a Deus, estou aqui com uma saúde de 'bicho' ", disse.

Frade Maratonista vai para a sua 24ª Corrida de São Silvestre. Foto: Clarice Melo / Folha de Pernambuco

O treinamento dos participantes acontece durante todo o ano e pode ser realizado tanto por cadastro e recebimento de planilhas de treino online, que podem ser feitas em qualquer lugar por cada aluno, ou por aulas presenciais toda terça e quinta-feira, das 8h às 9h, no Parque da Macaxeira.

"Nós disponibilizamos fichas de treino, com instruções para o que os alunos devem fazer todos os dias. Nas aulas presenciais, eu faço testes de resistência e capacidade física, para que eles possam percorrer o trajeto com mais facilidade. Eu me sinto muito gratificado pelo projeto porque, por conta do acompanhamento, alguns alunos já conseguem correr 10 a 12 km com mais facilidade", revelou o professor de Educação Física e treinador do Recife Corre há cinco anos, Pedro Antônio da Silva Neto, de 35 anos.

Trajetória da Corrida Internacional São Silvestre

A primeira edição da prova aconteceu em 1925 e, de lá para cá, ocorre todos os anos, exceto por 2020, quando houve uma pausa por conta da pandemia de Covid-19. O percurso de 15 km começa e termina na Avenida Paulista. No total, estão inscritas 35 mil pessoas, entre atletas profissionais e amadores.

Até dezembro de 1988, a corrida acontecia à noite. Após isso, passou a ser realizada no período da tarde, até 2012, quando passou a ocorrer pela manhã.

Neste ano, a programação começa às 7h25, horário da largada dos cadeirantes. Em seguida, às 7h40, é a vez da elite feminina. Os atletas masculinos iniciam a prova às 8h05.

