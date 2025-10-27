A- A+

Acidente Ônibus com torcedores do Flamengo sofre acidente e deixa feridos no Rio de Janeiro Caravana seguia para Argentina, onde o clube entra em campo na quarta-feira (29), pela Libertadores

Um ônibus que transportava torcedores do Flamengo rumo a Buenos Aires, na Argentina, sofreu um acidente na tarde desta segunda-feira (27), na Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades de Barra Mansa. Os rubro-negros deixavam o Rio de Janeiro para apoiar o time carioca contra o Racing, na quarta-feira (29), pela Libertadores.

Triste notícia, um ônibus que trazia a torcedores do Flamengo para Argentina tombou na estrada, estamos em contato para trazer mais informações. pic.twitter.com/SEGGkGTiXH — Flazoeiro (@flazoeiro_) October 27, 2025

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência não registra óbitos, mas 16 pessoas ficaram feridas. As vítimas estão sendo atendidas no local da ocorrência.

A importante estrada que liga o Rio de Janeiro a São Paulo está interditada na altura do km 282. Não há previsão de hora para liberação da via.

Racing x Flamengo

A partida entra Racing e Flamengo, em solo argentino, vai definir o primeiro finalista da Libertadores 2025. Na semana passada, no Maracanã, o clube da Gávea derrotou o adversário por 1x0. O gol foi marcado por Jorge Carrascal.

No El Cilindro, basta ao time dirigido por Filipe Luís um empate. Para reverter a desvantagem, o Racing terá que vencer por dois gols de diferença. Vitória dos mandantes por um gol de vantagem leva o confronto para os pênaltis.

Veja também