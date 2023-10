A- A+

França Ônibus de time francês é apedrejado antes de clássico; técnico fica ferido. Veja vídeo Veículo do Lyon foi apedrejado por torcedores do Olympique de Marselha

O ônibus que levava os jogadores do Lyon ao estádio Vélodrome para o jogo deste domingo (29) contra o Olympique de Marselha, pela 10ª rodada do Campeonato Francês, foi apedrejado por torcedores rivais e o treinador da equipe, o italiano Fabio Grosso, ficou ferido, segundo a imprensa local.

O ataque quebrou o para-brisa do veículo, constatou um jornalista da AFP, e outras partes do ônibus também foram danificadas. Após o episódio, o jogo foi suspenso.

Em imagens divulgadas pelo Prime Vídeo, que transmite o Campeonato Francês, Grosso aparece com o rosto ensanguentado e depois saindo da enfermaria do Vélodrome com um curativo na cabeça.

O ônibus do Lyon foi apedrejado na chegada ao Vélodrome. O treinador Fabio Grosso foi atingido e já está recebendo tratamento.#OMOL #TeamOM #TeamOL pic.twitter.com/ukIe4HYkvP — Ligue 1 Insider (@ligue1insider) October 29, 2023

Contactada pela AFP, a Liga de Futebol Profissional (LFP) da França, organizadora da competição, não respondeu às perguntas sobre quais medidas irá adotar e se o incidente afetará a realização da partida.

