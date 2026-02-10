A- A+

FUTEBOL Ônibus de time paraguaio quebra antes de viagem da Libertadores Os atletas encararam a situação com bom humor

Estreante na Libertadores, o 2 de Mayo, do Paraguai, passou por um pequeno perrengue antes do confronto de volta da primeira fase da competição. O ônibus que transportava toda a equipe de Pedro Juan Caballero para Assunção sofreu uma pane mecânica na região de San Pedro, deixando os jogadores à beira da estrada.

Os atletas encararam a situação com bom humor, desceram do ônibus e tiraram uma selfie enquanto esperavam o reboque. Pouco tempo depois, o problema mecânico foi resolvido e a equipe seguiu para Assunção para descansar e viajar nesta terça-feira para o Peru, onde enfrentará o Alianza Lima amanhã.





O 2 de Mayo venceu o Alianza Lima, no Estádio Monumental Río Parapití, pelo jogo de ida da primeira fase da Libertadores por 1 a 0. Agora, o time paraguaio jogará no Peru por um empate para avançar à segunda fase e encarar o Sporting Cristal.

