Futebol Ônibus do Boca Juniors é apedrejado na saída do estádio do San Lorenzo Equipe argentina entrou em campo ontem depois do vice na Libertadores, no último sábado

Após o empate em 1 a 1 contra o San Lorenzo, os jogadores do Boca Juniors passaram por um susto na saída do Estádio Pedro Bidegain, popularmente chamado de Nuevo Gasometro. Um grupo de torcedores do Ciclón apedrejou o ônibus Xeneize, na noite da última quarta-feira, e uma das janelas foi quebrada.

O incidente ocorreu a cerca de 100 metros do portão de saída do estádio e foi diretamente contra o ônibus com os jogadores do Boca, que ficaram assustados com a situação, mas felizmente não sofreram nenhum tipo de lesão, apesar dos estilhaços. Até o momento, nenhum dos dois clubes se manifestou nas redes sociais.

Este foi o primeiro jogo do Boca Juniors desde a derrota, no último sábado, para o Fluminense na final da Libertadores, por 2 a 1. Os Xeneizes agora buscam a classificação para a competição da Conmebol da próxima temporada via Campeonato Argentino.

