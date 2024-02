A- A+

Violência Ônibus do Fortaleza atacado após confronto contra o Sport contava com escolta policial De acordo com o coronel Alexandre Tavares, coordenador do Grupo de Trabalho do Futebol da SDS-PE, a ação criminosa teve participação de 80 a 100 pessoas

A partida entre Sport e Fortaleza na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste, foi ofuscada pela emboscada sofrida pelo ônibus que conduzia os jogadores do Leão do Pici de volta ao hotel, na madrugada desta quinta-feira (22). De acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), o transporte contava com escolta policial, mas foi surpreendida pela "ação inesperada" dos vândalos.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o coronel Alexandre Tavares- coordenador do Grupo de Trabalho do Futebol da SDS-PE-, informou que oito policiais militares faziam a escolta do ônibus do Fortaleza com motocicletas e uma viatura de quatro rodas.

A ação criminosa teria contado com a participação de 80 a 100 pessoas, segundo relato inicial, e acontencido na BR-232, pelas imediações do Curado, há cerca de 5km da Arena de Pernambuco.

"De forma premeditada e furtiva, eles planejaram essa ação. Certamente alguém monitorou a saída do ônibus. A ação foi rápida e inesperada com o arremesso de pedras, madeiras e rojões. Houve a quebra de janela e atingiram alguns jogadores", iniciou o coronel.

"Os policiais tiveram uma primeira ação de controlar a situação e depois se voltou a fornecer um primeiro atendimento aos lesionados. Três jogadores foram conduzidos à unidade de saúde pela Polícia Militar", completou.

Os envolvidos na ação podem ser indiciados nos seguintes crimes: associação criminosa, dano ao patrimônio, lesão corporal e a própria provocação do tumulto.

As investigações sobre a ação criminosa contra o ônibus do Fortaleza já foram iniciadas pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta quinta-feira (22) e serão conduzidas Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva.

"Eu acredito muito na delegacia porque já realizamos outras ações investigativas que deram bons resultados na prisão de elementos de ações criminosas nesse âmbito. Lógico que tudo leva um tempo para a investigação justamente para individualizar as ações das pessoas que estavam envolvidas para que sejam devidamente e exemplarmente punidas", reforçou o coronel Tavares.

Ataque ao ônibus do Fortaleza

Os atletas feridos foram goleiro João Ricardo, com um corte no supercílio, e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, que sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio. O lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha também foram atingidos com estilhaços de vidro e tiverem que conter sangramentos. Todos passam bem e já receberam alta do hospital.

Na manhã desta quinta-feira (22), diversos clubes, como o Ceará, além do próprio Sport e o Fortaleza repudiaram as ações.

