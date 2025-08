A- A+

Acidente Ônibus que transportava torcedores do Bahia tomba na BR-101, em Ribeirão, e deixa feridos Torcedores estavam a caminho da Ilha do Retiro, para partida contra o Sport

Um ônibus que transportava integrantes de uma torcida organizada do Bahia tombou no Km 138 da BR-101, no município de Ribeirão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O destino do veículo era a Ilha do Retiro, onde neste sábado (2) ocorre a partida entre Sport x Bahia, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que foi acionada para a ocorrência por volta das 14h10, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e tombou na pista. O condutor do veículos e alguns passageiros ficaram feridos, a princípio sem gravidade. As oito vítimas - sendo duas em estado mais grave - foram socorridas pelo Samu e inicialmente levadas para o Hospital Regional de Escada.

Por conta do acidente, os veículos que seguem no sentido Recife estão passando por apenas uma faixa. O ônibus ficou atravessado na rodovia. Um congestionamento de cerca de 3 km se formou no local.



O último licenciamento emitido para o ônibus, de acordo com a PRF, foi de 2022. O veículo será recolhido para o pátio.

O Bahia se pronunciou sobre o ocorrido e se colocou à disposição para ajudar as vítimas.

“O Esquadrão vem a público manifestar solidariedade aos tricolores presentes no ônibus que tombou na estrada rumo ao jogo de hoje no Recife. O Esporte Clube Bahia SAF fez contato com a @BamorNovaEra e se colocou à disposição para prestar apoio.”

