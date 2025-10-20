A- A+

Tragédia Motorista morre após ônibus com torcedores de basquete ser atacado na Itália Veículo do Pistoia foi apedrejado por torcedores do Sebastiani Rieti após jogo da segunda divisão

O motorista de um ônibus que levava torcedores do Pistoia morreu na noite deste domingo (19) depois que o veículo foi violentamente atacado por torcedores do Sebastiani Rieti, logo após a partida entre as duas equipes pela segunda divisão italiana de basquete.

De acordo com a imprensa local, o homem foi atingido por uma pedra de grandes dimensões que atravessou o para-brisa. Equipes médicas chegaram a ser acionadas, mas o óbito foi confirmado ainda no local.

Motorista morto em ataque a ônibus na Itália. Foto: Reprodução/X.

O ataque ocorreu na região de Contigliano, quando o ônibus, que transportava os torcedores de volta para casa, foi cercado e atingido por diversos objetos.

A rivalidade entre Pistoia e Sebastiani Rieti é intensa — as duas cidades ficam a cerca de 30 quilômetros uma da outra — e o veículo havia sido escoltado pela polícia até pouco antes da emboscada. As autoridades italianas investigam o caso.

