Motorista morre após ônibus com torcedores de basquete ser atacado na Itália
Veículo do Pistoia foi apedrejado por torcedores do Sebastiani Rieti após jogo da segunda divisão
O motorista de um ônibus que levava torcedores do Pistoia morreu na noite deste domingo (19) depois que o veículo foi violentamente atacado por torcedores do Sebastiani Rieti, logo após a partida entre as duas equipes pela segunda divisão italiana de basquete.
De acordo com a imprensa local, o homem foi atingido por uma pedra de grandes dimensões que atravessou o para-brisa. Equipes médicas chegaram a ser acionadas, mas o óbito foi confirmado ainda no local.
O ataque ocorreu na região de Contigliano, quando o ônibus, que transportava os torcedores de volta para casa, foi cercado e atingido por diversos objetos.
A rivalidade entre Pistoia e Sebastiani Rieti é intensa — as duas cidades ficam a cerca de 30 quilômetros uma da outra — e o veículo havia sido escoltado pela polícia até pouco antes da emboscada. As autoridades italianas investigam o caso.