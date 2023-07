A- A+

Tênis Ons Jabeur vence Sabalenka e vai a sua segunda final de Wimbledon Tunisiana enfrenta a checa, Marketa Vondrousova, no próximo sábado (15)

A tenista tunisiana Ons Jabeur, que pretende se tornar a primeira mulher árabe e africana a vencer em Wimbledon, se classificou para sua segunda final do torneio ao derrotar a bielorrussa Aryna Sabalenka nesta quinta-feira (13).

Jabeur, de 28 anos e número 6 do mundo, conseguiu virar uma partida que parecia se encaminhar para uma derrota e venceu a segunda colocada do ranking mundial por 2 sets a 1, parciais de 6-7 (5/7), 6-4 e 6-3 em duas horas e 19 minutos. A tunisiana vai enfrentar na final a tcheca Marketa Vondrousova, que mais cedo eliminou a ucraniana Elina Svitolina.

"Marketa é uma grande, grande jogadora e já perdi para ela duas vezes este ano, então vou buscar uma revanche, porque parece estar funcionando", brincou a carismática tunisiana visivelmente emocionada.

Jabeur, que é uma estrela na Tunísia, já sonhava em 2022 se tornar a primeira mulher de um país árabe e africano a ser coroada em Wimbledon, mas seu sonho acabou sendo frustrado pela jovem Elena Rybakina.

Este ano, a tunisiana reivindicou sua vingança pessoal ao eliminar a cazaque nas quartas de final, com uma combinação de determinação, golpes variados e controle de suas emoções.

A mesma fórmula que nesta semifinal a levou a superar o poderoso jogo de Sabalenka.

"Foi muito difícil receber os golpes e saques dela", disse Jabeur, garantindo que o apoio do público "a manteve jogando". "Obrigado por acreditar em mim", acrescentou.

"Estou muito orgulhosa porque a versão antiga de mim talvez pudesse ter perdido este jogo e iria para casa", mas a nova "conseguiu encontrar forças", controlando as emoções.

"Estou aprendendo a transformar a energia negativa em positiva", disse ela, "dando tudo para vencer esta partida e, com sorte, o torneio".

Esta semifinal foi o confronto entre dois estilos totalmente opostos: de um lado, Sabalenka, com pura força física e pouca variedade de golpes; de outro, Jabeur, com um grande leque de jogadas, toques suaves e mudanças de ritmo.

As duas, usando suas armas, pararam a adversária ao longo do primeiro set, chegando inevitavelmente a um tie-break definido mais pelos nervos do que pelos acertos. Uma dupla falta de Sabalenka inicialmente o direcionou para Jabeur, que então errou uma direita longa demais, seguida por um erro não forçado de backhand.

No segundo set, a bielorrussa de 25 anos conseguiu defender melhor as bolas curtas e suaves de Jabeur na rede e contra-atacar com suas próprias deixadas. E quebrou o saque da adversária, graças a uma dupla falta da tunisiana.

Mas Sabalenka também teve seu saque quebrado depois de cometer dupla falta e sofreu outra quebra no décimo game, graças a um belo backhand de sua oponente.

No terceiro set, a bielorrussa se defendeu como pôde, mas a veloz tunisiana, que venceu 10 dos últimos 12 games, a levou implacavelmente ao erro.

