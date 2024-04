A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Opção para Dorival na seleção, Joelinton renova com Newcastle: 'Melhor decisão da carreira' Contrato do atleta foi renovado até junho de 2029

Presente nas convocações de Fernando Diniz e brigando por vaga na seleção brasileira de Dorival Júnior, o volante Joelinton renovou com o Newcastle até junho de 2029. O vínculo anterior era válido até o meio de 2025.

"Estou muito feliz com esse acerto que tivemos. Essa renovação de contrato diz muito sobre a relação que eu e minha família temos com o clube e a cidade. Estamos aqui desde 2019, e nos sentimos em casa. O Newcastle é muito especial para mim, pois é um clube onde aprendi muita coisa durante todos esses anos. Muitas coisas aconteceram nos meus anos aqui. Aprendi muito e cresci muito, e para mim vir aqui para Newcastle foi a melhor decisão da minha carreira", disse o jogador.

Joelinton atuou em 179 oportunidades com a camisa do Newcastle, marcou 25 gols e distribuiu 13 assistências. Com 27 anos, o pernambucano, natural de Aliança, tem passagens também por Sport, Hoffenheim, da Alemanha, e Rapid Viena, da Áustria. Ele prometeu grandes feitos pelo clube.

"O reconhecimento e o carinho que a torcida tem por mim são recíprocos, e acho que essa é uma união maravilhosa. O que posso prometer é que seguirei dando o meu máximo todos os dias, nos treinos e nos jogos, e alcançar grandes coisas com o clube", afirmou.

Quem também comemorou a permanência do volante foi o técnico Eddie Howe. "Esta tem sido uma grande prioridade para nós fora de campo e estou absolutamente encantado que Joelinton tenha renovado com o clube. É um jogador e uma pessoa excepcional, e o amor que ele tem pelo clube é retribuído por todos nós aqui. Ele traz qualidades únicas para o grupo e, sem dúvida, nos torna mais fortes. Eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos nos bastidores por levar isso a uma conclusão rápida e positiva. Estamos todos animados para ver Joelinton de camisa do Newcastle por muitos anos", finalizou.

Com o brasileiro, o Newcastle volta a campo neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília) para enfrentar o Tottenham, no St. James’ Park, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe ocupa o oitavo lugar, com 47 pontos, longe da zona de classificação para os principais torneios da Europa. O próprio Tottenham, em quarto, tem 60.





