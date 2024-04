Open de Tênis RTC começa nesta quinta (4); confira como se inscrever

A- A+

A partir da quinta (4), os amantes pernambucanos de tênis terão a oportunidade de participar do Torneio Open de Tênis, do Recife Tênis Clube. A competição está com inscrições abertas até esta terça (2) para as disputas das categorias das classes da primeira até a terceira, além da quarta e quinta masculina. Para iniciante masculino, iniciante feminino, quarta e quinta classes feminino, os tenistas poderão se inscrever até a próxima segunda (8). As inscrições podem ser feitas por aqui.

As disputas vão até o dia 14 de abril, com mais de R$ 10 mil em premiações. O ganhador da primeira classe vai levar R$ 2 mil. O da segunda, R$ 1 mil em produtos Wilson. O da terceira receberá duas diárias com acompanhante e café da manhã no Árvo Boutique Hotel, na cidade de Maragogi, em Alagoas.

Os ganhadores da quarta classe terão duas mensalidades no Recife Tênis Clube. Da quinta, receberão uma. Nas iniciantes feminino e masculino, os vencedores terão três horas de locação no RTC. O evento, vale salientar, tem apoio das empresas Árvo, ZS Autos, Chez France e IOT, IBox Fitness e Due Incorporadora.

As categorias iniciante masculino, quinta classe masculino, quarta e terceira classe já começam na quinta (4). As categorias iniciante feminino, quinta e quarta femininos, além da segunda e primeira classe jogarão a partir do dia 11.

Recentemente, o Recife Tênis Clube também organizou o Torneio de Duplas Shopping do Automóvel, além do I Torneio Actif de Duplas.

