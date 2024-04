A- A+

Tênis Open de Tênis RTC estreia com maratona de jogos na noite desta quinta (4) Ao todo, 18 partidas acontecem no primeiro dia da competição

Começa na noite desta quinta-feira (4) o Open de Tênis RTC. Realizado no Recife Tênis Clube, o primeiro dia da competição contará com quase 20 jogos nas categorias iniciante, terceira classe, quarta classe e quinta classe do masculino. A primeira e segunda classe do masculino e as categorias femininas começam apenas no próximo fim de semana.

As disputas vão até o dia 14 de abril, com mais de R$ 10 mil em premiações. O ganhador da primeira classe vai levar R$ 2 mil. O da segunda, R$ 1 mil em produtos Wilson. O da terceira receberá duas diárias com acompanhante e café da manhã no Árvo Boutique Hotel, na cidade de Maragogi, em Alagoas.

Os ganhadores da quarta classe terão duas mensalidades no Recife Tênis Clube. Da quinta, receberão uma. Nas iniciantes feminino e masculino, os vencedores terão três horas de locação no RTC. O evento, vale salientar, tem apoio das empresas Árvo Boutique Hotel., ZS Autos, Chez France e IOT, IBox Fitness e Due Incorporadora.

As categorias iniciante masculino, quinta classe masculino, quarta e terceira classe já começam na quinta (4). As categorias iniciante feminino, quinta e quarta femininos, além da segunda e primeira classe jogarão a partir do dia 11.

Confira os jogos desta quinta (4)

Categoria iniciante

Rodrigo Mousinho x Cristhiano Costa, às 19h

Igor Conde x Rafael Tenório, às 19 h

Otavio Oliveira x Breno Feitosa, às 20h15

Iury Gomes x Pedro Garcia, às 20h15

Lucas Neves x Saulo O da Silva, às 21h30

Categoria 3ª classe

Yvison R da Silva x Gabriel Mendes, às 21h45

Lucio Maranhão x Luiz Spencer, às 21h45

Categoria 4ª classe

Paulo Roberto x Mateus Y Shinohara, às 19h

José Felix Filho x Breno Bezerra, às 19h

Thiago Miguel x Eduardo Haeckel, às 19h

Tulio Trajano x André C Cavalcanti, às 20h30

Justiniano D Junior x Ricardo S.A. Mello, às 20h30

José Fernando x Flávio Brito, às 20h30

Carlos Mello x Henrique Schwambach, às 21h45

Bruno Arcuri x Felipe Parahyba, às 21:45

Categoria 5ª classe

Eudes Ferrer x Paulo Leandro, às 19h

Luiz O Pedrosa x Alberto Chalaça, às 20h30

Miguel lucena x Gerlanio Marques, ás 21h45

