Open de Tennis Vale do Ave & Elétron Energy começa nesta quarta (10), na orla de Boa Viagem

A partir desta quarta-feira (10) até o próximo sábado (13), entre 16h e 22h, as quatro quadras de tênis da orla de Boa Viagem, no Pina, recebem o Open de Tennis Vale do Ave & Elétron Energy reunindo praticantes do esporte de várias categorias, de amadores a campeões. O evento conta com o apoio da Secretaria de Esportes da Prefeitura do Recife e é aberto ao público com interesse no esporte.

O torneio tem a expectativa de reunir em seus quatro dias de realização, cerca de 200 participantes. Entre inscritos no torneio, destaque para o duelo de tenistas líderes de rankings no Nordeste, como Jadielson e Luciano Silva. O Open de Tennis era realizado na Reserva do Paiva, com apenas uma quadra e nesta edição, quadruplicou de tamanho.

As quatro quadras públicas vão abrigar disputas simultâneas, movimentando o local com a presença de torcidas, familiares e área de convivência. As categorias da competição se dividem entre feminino e masculino, sendo elas 5ª e 4ª classe simples masculina, estreante masculino simples, duplas soma 7, duplas soma 10 e feminino categoria única (5ª classe e estreante).

“A prática do tênis é a minha vida. Além de professor, trago para mim a missão de difundir o quanto o esporte é um veículo de saúde, bem-estar, educação e inclusão social. É bonito ver que o tênis é uma modalidade capaz de colocar em um mesmo evento empresários, professores, boleiros, homens e mulheres, de várias idades”, afirma o professor de tênis e organizador do evento, Wilson Fraga.

Fraga desenvolve o projeto já há cinco anos para que os praticantes, apaixonados por tênis, independente de categoria, gênero e nível de habilidade pudessem estar juntos, comungando e celebrando o ambiente esportivo e saudável.

Além da Vale do Ave e Elétron Energy, o torneio conta com o apoio da GWM ADTSA e Juntos Energia Compartilhada.

Social

O torneio também conta com um trabalho social para inclusão de crianças carentes e profissionais no tênis. No Open de Tennis Vale do Ave, boleiros não pagam a inscrição, professores pagam 50% e profissionais das quadras trabalham nos bastidores e organização. O evento também proporciona aulões para crianças de comunidades da Zona Sul do Recife.

Informações:

Open de Tennis Vale do Ave & Elétron Energy

Quadras de Tênis da Orla da Avenida Boa Viagem / Pina

10 a 13 de maio (quarta-feira a sábado)

Das 16h às 22h

Aberto ao público

