A- A+

A operação Penalidade Máxima II, que investiga esquema de manipulção de apostas esportivas, obteve conversas entre Igor Cariús, lateral-esquerdo do Sport e que estava no Cuiabá ano passado, e um apostador, Luis Felipe Rodrigues de Castros. As mensagens foram divulgadas inicialmente pelo portal de notícias G1.



Tanto Cariús quanto Luis foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás pela possível participação no esquema de apostas.

Nas mensagens, o jogador do Sport aparece cobrando um pagamento no dia 7 de novembro. Confira a conversa:

Prints no celular do jogador Igor Cariús. Foto: Reprodução/ MP-GO

Prints no celular do jogador Igor Cariús. Foto: Reprodução/ MP-GO

Igor Cariús é investigado na operação Penalidade Máxima II em duas partidas da Série A do ano passado, quando vestia a camisa do Cuiabá.

Ceará x Cuiabá, em 16 de outubro de 2022, pela Série A

“A vantagem consistiu na promessa de pagamento em montante total ainda não precisado, porém certo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foram efetivamente entregues a Igor Aquino da Silva antes mesmo da realização do jogo, para que Igor Cariús, jogador do Cuiabá, fosse punido com cartão amarelo na partida, o que foi efetivamente providenciado pelo jogador”.

Palmeiras x Cuiabá, em 6 de novembro de 2022, pela Série A

“Pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para que Igor Aquino da Silva (Igor Cárius), jogador do Cuiabá, fosse punido com cartão amarelo na partida”.



Veja também

tênis Bia Haddad vence Linette e vai enfrentar colombiana Camila Osorio nas oitavas em Roma