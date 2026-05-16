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Futebol Operário-PR x Náutico: confira escalações e onde assistir Confronto será realizado no sábado (16), no Germano Kruger, pela Série B 2026

Entrar no G6 que dá a chance de disputar o mata-mata do acesso era o primeiro objetivo do Náutico nas rodadas iniciais da Série B do Campeonato Brasileiro. O passo seguinte é se firmar na zona e abrir vantagem para a permanência não ser passageira. Para isso, o Timbu vai atrás dos três pontos diante do Operário-PR, neste sábado (16), no Germano Kruger, pela nona rodada da competição.

Invicto jogando em casa, com duas vitórias e dois empates, o Operário, ao lado do Juventude, é um dos dois clubes da Série B que ainda não tomou gols como mandantes.

"O Operário-PR é um time forte fisicamente, principalmente no primeiro tempo. Agressivo, com um dos mandos de campo mais fortes da Série B. Tem uma quantidade de variações táticas na saída de bola interessante", avaliou o técnico Guilherme dos Anjos.

Para superar a barreira dos paranaenses, o Náutico aposta em outra estatística. "Somos o time que mais finaliza na competição”, relembrou o treinador. Porém, mais do que a quantidade, o Timbu necessita ser mais eficaz para balançar as redes. “Seguimos com um potencial de melhora grande nas finalizações ao gol. Precisamos melhorar nesse aspecto e todos estão imbuídos nisso", apontou.

Para o confronto, o Náutico deve ter como novidade a presença de Paulo Sérgio na lista de relacionados. O jogador se recuperou de dores musculares e pode ficar como opção no banco de reservas. O trio de ataque deve ser formado por Derek, Vinícius e Victor Andrade.

O volante Luiz Felipe cumpriu suspensão automática no jogo passado e pode recuperar uma vaga no meio. O zagueiro Mateus Silva e o volante Leonai Souza estão em processo de transição física após se recuperarem de problemas musculares e também podem integrar a lista de relacionados.

Ficha técnica

Operário-PR

Vágner; Mikael Doka (Maguinho), Cuenú, Klaus e Moraes; Matheus Trindade (Neto Paraíba), Vinícius Diniz e Boschilia; Hildeberto Pereira (Pedro Vilhena), Caio Dantas (Pablo) e Aylon (Felipe Augusto). Técnico: Luizinho Lopes

Náutico

Muriel; Reginaldo, Betão, Mateus Silva e Igor Fernandes; Samuel Félix (Luiz Felipe), Wenderson e Dodô; Victor Andrade, Derek e Vinícius. Técnico: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos

Local: Germano Kruger (Ponta Grossa/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES). Assistentes: Pedro Amorim de Freitas e Arthur Pancieri Pires (ambos do ES)

VAR: Philip Georg Bennett

Transmissão: Sportv e Premiere

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