Copa do Brasil Nos pênaltis, Sport perde para Operário VG e dá adeus de forma precoce à Copa do Brasil Leão ficou no empate sem gols no tempo regulamentar, mas foi derrotado nas penalidades, em Cuiabá

O Sport deu adeus de forma precoce à Copa do Brasil e acumulou sua primeira grande decepção em 2025. Nesta terça-feira (25), jogando no Dutrinha, em Cuiabá, o Leão foi derrotado pelo Operário VG-MT, nos pênaltis, por 4x2, após empate sem gols no tempo regulamentar.

É a primeira vez que a equipe mato-grossense avança à segunda fase do mata-mata nacional e agora aguarda o vencedor de Rio Branco-ES e Novorizontino, que se enfrentam na quinta-feira (27). O time leonino, por sua vez, volta suas atenções para o Pernambucano. No domingo, encara o Decisão, pelas quartas de final do Estadual.

Como era de se esperar, o Sport foi superior ao adversário no primeiro tempo. No entanto, a equipe de Pepa não conseguiu converter as chances criadas em gol e flertou com o perigo.

Na melhor chance rubro-negra, em boa jogada de Pablo, Fabricio Domínguez parou na trave. Mais tarde, o próprio atacante, em cobrança de falta, fez o goleiro Luiz Henrique evitar o gol leonino.

Bem fechado, o Operário tentava apostar nos contra-ataques. Em rara escapada, Yury roubou a bola de Antônio Carlos e tocou para Pepê. O camisa 10, porém, parou em João Silva. Depois, o lateral-esquerdo Vitor viu seu chute de fora da área passar perto do ângulo esquerdo de Caíque França.

Na segunda etapa, em meio à falta de criatividade por baixo, Pepa promoveu a estreia de Sérgio Oliveira, além de acionar Lobato, Paciência, Hyoran e Dalbert. Sem brilho coletivo, o Sport só veio assustar a equipe dona da casa no fim, em cabeçada de Hyoran defendida por Luiz Henrique. Lobato, após aproveitar sobra na área, também ficou no quase nos acréscimos.

Nos pênaltis, Caíque França até defendeu a cobrança de Matheus Castanha, mas Gonçalo Paciência e Rivera pararam em Luiz Henrique e o Rubro-negro foi derrotado por 4x2.

Ficha do jogo

Operário VG 0 (4)

Luiz Henrique; Matheus Castanha, Daniel Felipe, Alex Santos (Lucas Matos) e Vitor; Matheus Claudino, Fabrício Lusa e Pepê (Mateus Paragominas); Caio Vinicius (Hugo Bilheu), Yury (Caíque) e Guilherme Teixeira (Wallisson). Técnico: Rogério Henrique.

Sport 0 (2)

Caíque França; Di Placido, Antônio Carlos, João Silva e Igor Cariús (Dalbert); Rivera, Fabricio Domínguez (Sérgio Oliveira) e Rodrigo Atencio (Hyoran); Chrystian Barletta, Carlos Alberto (Lenny Lobato) e Pablo (Gonçalo Paciência). Técnico: Pepa.

Local: Dutrinha (Cuiabá/MT)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade (ambos do DF)

Gols:

Cartões amarelos: Alex Santos, Daniel (OVG); Igor Cariús (SPT)



