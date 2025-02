A- A+

Copa do Brasil Operário VG x Sport: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil Longe do Recife, Leão dá pontapé inicial na terceira competição da temporada na noite desta terça-feira (25)

Classificado às quartas de final do Campeonato Pernambucano e caminhando bem na Copa do Nordeste, o Sport dá início à sua trajetória na Copa do Brasil na noite desta terça-feira (25). Às 21h30, o Leão visita o Operário VG, pela primeira fase, no Estádio Dutrinha, em Cuiabá, capital do Mato Grosso.

Diferente das últimas temporadas, o empate nesta fase da competição não favorece o time visitante. Ou seja, caso o Sport fique na igualdade durante os 90 minutos, a vaga para a sequência do torneio será decidida nos pênaltis.

Quem avançar, encara o vencedor do duelo entre Rio Branco-ES e Novorizontino, que se enfrentam na quinta-feira (27).

Lado financeiro

Em ano de premiação recorde na Copa do Brasil, o Sport tem como meta chegar o mais longe possível na competição, também, pelo lado financeiro.

Neste ano, o time campeão vai levar mais de R$ 100 milhões por conquistar a taça. Nesta primeira fase do torneio, por fazer parte do Grupo I - de equipes da Série A -, o Leão já tem garantido R$ 1.543.000,00.

Caso volte do Mato Grosso com a classificação na bagagem, o Rubro-negro 'abocanha' mais R$ 1.874.250,00 pela vaga na segunda fase.

"Sabemos que o Sport é um campeão da Copa do Brasil. Ano passado chegamos na terceira fase, temos nossos objetivos na competição, sabemos que não será fácil, é um campeonato cobiçado por todo mundo nos últimos anos. Chegamos para este jogo com a bagagem dos últimos jogos da temporada, minutagem de todos. Não será fácil, mas estamos preparados para fazer um grande jogo", falou o goleiro Caíque França.

Desfalques e possível estreia

Para o compromisso na capital mato-grossense, o técnico Pepa não vai poder contar com sua maior referência técnica: o meia Lucas Lima.

O camisa 10 está entregue ao departamento médico, onde se recupera de lesão grau um na coxa. O atleta esteve fora dos jogos contra Moto Club, pela Copa do Nordeste, e Petrolina, pelo Pernambucano.

O volante Zé Lucas, convocado para a seleção sub-20, também não poderá ajudar a equipe.

Outro que também sequer viajou para Cuiabá foi o lateral-direito Hereda. O atleta foi titular no final de semana, na vitória sobre o Petrolina, mas desta vez ficou fora da lista de relacionados por opção da comissão técnica. Di Placido e Matheus Alexandre foram os escolhidos para o compromisso desta terça.

Por outro lado, a partida contra o Operário VG pode marcar uma estreia na equipe. A última entre os reforços anunciados. Depois de resolver situações extracampo em Portugal, o volante Sérgio Oliveira viajou para Cuiabá. A expectativa, porém, é que o jogador inicie a partida como opção no banco de reservas.

Adversário

Com oito jogos disputados em 2025, a equipe de Vargem Grande ainda não sentiu o gosto da derrota na temporada. São quatro vitórias e quatro empates no Estadual de Mato Grosso, além de classificação garantida às quartas de final do certame. O último jogo do time comandado pelo técnico Rogério Henrique foi realizado no dia 16 de fevereiro. Na ocasião, venceu o Luverdense, por 1x0, fora de casa.

Ficha técnica

Operário VG

Luiz Henrique; Matheus Castanha, Dante, Matheus Silva e Vitor; Matheus Claudino, Fabrício Lusa e Santos; Caio Vinicius, Yuri e Guilherme Teixeira. Técnico: Rogério Alves.

Sport

Caíque França; Di Placico, Antônio Carlos, Chico (João Silva) e Igor Cariús; Rivera, Fabricio Domínguez e Rodrigo Atencio (Hyoran); Chrystian Barletta, Carlos Alberto e Gonçalo Paciência (Pablo). Técnico: Pepa.

Local: Dutrinha (Cuiabá/MT)

Horário (21h30 de Brasília)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade (ambos do DF)

Transmissão: Premiere e sportv.

