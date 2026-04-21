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futebol Organizada do Náutico protesta em frente ao CT e pede saída de Hélio dos Anjos Manifestação aconteceu nesta terça-feira (21), dias após a derrota do Timbu por 3x0 para o São Bernardo, nos Aflitos, pela Série B

Membros de uma torcida organizada do Náutico fizeram um protesto, nesta terça-feira (21), em frente ao Centro de Treinamento Wilson Campos. Os manifestantes não entraram no local, que teve presença de seguranças particulares e da Polícia Militar de Pernambuco. Em frente à portaria, o grupo estendeu uma faixa pedindo a saída do técnico Hélio dos Anjos.

O protesto ocorreu dias após o Náutico perder por 3x0 para o São Bernardo, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu é o atual 14º colocado do torneio, com seis pontos.

“O torcedor está no direito deles. Nossa cabeça está focada no Náutico, nos objetivos (da temporada). Estamos colocando nosso jogo em prática, mantendo a posse, mas agora é aproveitar os treinamentos da semana para trabalhar e acertar no gol”, afirmou o meia Dodô.





Números

O Náutico tem o pior início de Série B desde a temporada 2020. Cenário que liga o alerta dos alvirrubros em busca da recuperação para não repetir a briga na parte inferior da tabela como ocorreu há seis anos.

A última vez que o Náutico teve um desempenho abaixo do atual foi na Série B de 2020. Na ocasião, após cinco rodadas disputadas, o Timbu tinha apenas quatro pontos, ocupando a 17ª colocação. Os alvirrubros estavam sem vencer, com quatro empates e uma derrota.

O Náutico passou boa parte da temporada na zona de rebaixamento. A reação na reta final veio, curiosamente, com a chegada de Hélio dos Anjos, substituindo Gilson Kleina. Na ocasião, o comandante conseguiu livrar o Timbu da queda. Os alvirrubros terminaram em 16º, com 44 pontos.

Em 2021, também com Hélio, o Náutico viveu um momento completamente diferente. Foi o melhor início de Série B do clube, com cinco vitórias seguidas. O Timbu era cotado ao acesso, mas caiu de rendimento na reta final do primeiro turno - gerando a saída do treinador. No segundo turno, restou aos pernambucanos o oitavo lugar, com 53 pontos.

Na Série B 2022, o Náutico somou sete pontos nas cinco primeiras rodadas. Foram duas vitórias, um empate e duas derrotas, ocupando o oitavo lugar. A temporada, contudo, terminou de forma decepcionante para o Timbu, com o rebaixamento à Série C, ficando em último lugar, com 30 pontos.

Para mudar o cenário e começar uma reação pensando na parte de cima da tabela, o Náutico encara o Athletic, segunda-feira (27), na Arena Sicredi, pela sexta rodada da competição.

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