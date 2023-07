A- A+

Futebol Organizada do Santa Cruz invade treino e protesta no Arruda Manifestação ocorreu no mesmo dia em que o Tricolor anunciou a contratação do técnico Evaristo Piza

No mesmo dia em que o Santa Cruz anunciou oficialmente a contratação do técnico Evaristo Piza para comandar o clube na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro, integrantes de uma uniformizada do Tricolor organizaram um protesto no Arruda. O grupo entrou no gramado para cobrar os atletas pelos resultados recentes que fizeram a Cobra Coral sair do G4 do Grupo 3, correndo risco de ser eliminada de forma precoce do torneio.



Alguns vídeos da confusão estão circulando nas redes sociais. Em um deles, um dos membros da uniformizada puxa o meia Nadson pelo braço, mas é contido pelos demais torcedores. O grupo interrompeu uma conversa que o coordenador técnico do Santa, Zé Teodoro, tinha com os jogadores.



O protesto aconteceu dias depois de um outro torcedor jogar pipoca em frente à sede do clube, antes da partida contra o Campinense. Os paraibanos venceram por 2x0, tirando o Santa Cruz da zona de classificação à próxima fase, culminando na decisão do Tricolor de demitir o treinador Felipe Conceição.





No lugar do antigo comandante, o Santa fechou com Piza. Curiosamente, é a segunda vez que o treinador substitui Felipe Conceição em um clube - a outra vez foi no Sampaio Corrêa. Além da Bolívia Querida, o técnico tem passagens por ASA, Manaus, Botafogo-PB, Mirassol e XV de Piracicaba.

A missão de Piza não será fácil. Em quinto lugar, com 19 pontos, o Santa Cruz corre o risco de ser eliminado da Série D já na próxima rodada, quando encara o Potiguar, domingo (16), no Arruda.



Se perder, somado aos triunfos de Nacional e Pacajus contra Iguatu e Sousa, respectivamente, o Santa dará adeus ao torneio. Isso porque mesmo se o Tricolor ganhar do Iguatu na rodada final, no Morenão, os pernambucanos somente poderiam empatar em pontos com os paraibanos, mas ainda ficariam atrás no número de vitórias.



Caso o Santa vença o Potiguar, pode ficar em segundo, com 22 pontos, atrás apenas do Sousa - isso se o Dino vencer o Pacajus. Para ajudar ainda mais a Cobra Coral, a torcida é para Globo e Iguatu ganharem os respectivos duelos perante Campinense e Nacional. Assim, o Tricolor chegaria à última rodada podendo até perder que mesmo assim avançaria para a segunda fase, terminando em terceiro ou quarto a depender das demais combinações.

Veja também

Futebol Lula posa com camisa do Central no Palácio do Planalto