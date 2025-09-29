A- A+

Protesto Organizada do São Paulo leva caixões ao MorumBis contra Casares: 'Chega de cargos políticos' Torcedores exibiram faixas que diziam "Belmonte, Chapecó e Nelson: os três patetas", "Temos o pior DM, não recupera ninguém" e "Dívidas aumentando, receitas diminuindo".



A Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, realizou um protesto em frente ao MorumBis nesta segunda-feira, com críticas diretas à diretoria do clube. A manifestação ocorre dias depois da eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores para a LDU, na última quinta-feira.

Os principais alvos foram o presidente Julio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte, os diretores adjuntos Fernando Chapecó e Nelson Ferreira, além do executivo de futebol Rui Costa.



Torcedores exibiram faixas que diziam "Belmonte, Chapecó e Nelson: os três patetas", "Temos o pior DM, não recupera ninguém" e "Dívidas aumentando, receitas diminuindo".



Caixões com imagens de Casares e Belmonte foram colocados em frente ao estádio, acompanhados de pedidos de renúncia. O protesto também pediu o fim de cargos políticos no futebol, mais transparência nas contas do clube e mudanças no estatuto.



No convite divulgado nas redes sociais, a organizada afirmou: "Não se trata de perder classificação. Se trata de como se perde, diante de quase 60 mil fanáticos pelo São Paulo. Um ciclo que se repete, a torcida não salva toda competição. O São Paulo não pertence aos cartolas que o lotearam, muito menos aos vitalícios."



Paralelamente, um movimento sem ligação com torcidas organizadas lançou a campanha "Morumbi Zero", que propõe esvaziar o estádio como forma de pressão. A ideia dividiu opiniões entre os torcedores, mas a expectativa é de público reduzido no confronto contra o Ceará, às 20h desta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

