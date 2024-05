A- A+

Futebol Organizadas de Atlético-MG e Sport protagonizam confusão na Arena MRV; veja Atos aconteceram durante a partida entre as equipes pela Copa do Brasil

Enquanto Atlético-MG e Sport se enfrentavam na Arena MRV, a principal organizada do clube pernambucano se envolveu, mais uma vez, em confusão. Pouco antes do gol anotado por Zaracho, uma correria foi registrada no setor dos visitantes.

Ainda não se sabe o motivo da baderna. Porém, antes do jogo começar, também houve tumulto na entrada do estádio. Na oportunidade, membros da maior uniformizada do Galo tentaram invadir o setor destinado aos visitantes, por conta da presença de torcedores da principal organizada do Cruzeiro. Para conter a situação, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) precisou usar spray de pimenta.

As torcidas organizadas de Atlético-MG e Sport são rivais. Na chegada dos torcedores do Leão a Belo Horizonte, inclusive, a uniformizada do Cruzeiro foi quem fez a "escolta" dos pernambucanos.

ATUALIZAÇÃO!



Um torcedor do Atlético Mineiro tentou roubar faixa de organizada do Sport e deu início à confusão no setor visitante da Arena MRV.



A Polícia Militar precisou ser acionada utilizando a força e bombas de efeito moral para controlar a confusão.



️ @itatiaia

… pic.twitter.com/7HoP4xjof9 — Goleada Info (@goleada_info) May 1, 2024





Confusão no setor visitante da Arena MRV, onde está a torcida do Sport.



A polícia precisou agir para apartar a briga.



@CentralDoCAM pic.twitter.com/J56PM5Mkkl — Goleada Info (@goleada_info) May 1, 2024

Veja também

Copa do Brasil Dominado, Sport perde para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e se complica na Copa do Brasil